Названы типичные неисправности хэтчбека Datsun mi-DO

«За рулем» назвал типичные неисправности хэтчбека Datsun mi-DO.

© За рулем

Иномарки из него не получилось: Datsun mi-DO (2015–2020 годы выпуска) – скорее, Лада с иностранным названием. Пятидверный хэтчбек длиной 3950 мм разработан при участии Ниссана на основе Лады Гранты – вместе с седаном Datsun on-DO.

Несмотря на техническое родство с Грантой, далеко не все запчасти взаимозаменяемы. Иной не только кузов (внешне), но и многие прочие компоненты: например, усилитель тормозов и замки дверей.

Еще одно важное отличие – оснащение. Младшие комплектации Датсунов богаче, чем у Гранты. Соответственно, новые Датсуны и стоили заметно дороже. На вторичке же сегодня примерный паритет.

Достоинства Datsun mi-DO

Энергоемкая и всеядная подвеска.

Недорогие запчасти и ремонт.

Клиренс 174 мм.

Шанс купить улучшенную Ладу за те же деньги.

Недостатки Datsun mi-DO

Склонность к коррозии.

Нестабильное качество комплектующих и запчастей.

Багажник 240 л.

Изначально предлагали только 8‑клапанный ВАЗ‑11186 (87 л. с.). В 2017 году добавили 16‑клапанный ВАЗ‑21127 (106 л. с.).

До 2018 года оба были «втыковыми», что сочеталось с непредсказуемым ресурсом ремня ГРМ и приводимой им водяной помпы. Владельцы наловчились менять оба элемента превентивно – после 50–60 тысяч км.

Отдельная тема – топливо. Завод по ходу модернизаций вносил путаницу, то разрешая, то запрещая АИ‑92 для мотора 11186. На практике все модификации нормально переваривают низкооктановый бензин, разве что быстрее зарастают нагаром.

Основные недомогания связаны с отказами термостата, катушек, блока управления, регуляторов давления и холостого хода, некоторых датчиков. Ресурс при этом убедительный: многие моторы отбегали свыше 300 тысяч км.

В отличие от седана, хэтчбек намного охотнее покупали с гидроавтоматом: им оснащены больше половины mi-DO на вторичке.

Как и на Гранте с Калиной, это четырехступенчатый японский Jatco JF414Е. Сочетается только с мотором 11186. Агрегат древнего происхождения, в очередной раз был модифицирован в 2010 году (ниссановский индекс RE4F03C), к моменту появления Датсунов достиг почти совершенства.

Слабых мест по надежности нет, а задумчивая и не особо плавная работа компенсируются незаурядной живучестью. Трансмиссионные спецы полагают, что при бережном отношении прослужит свыше 300 тысяч км. После капремонта – еще столько же.

Механическая пятиступка ВАЗ‑2181 с тросовым приводом держится 170–200 тысяч км. В 2016 году ее модернизировали, немного сгладив недостатки. Основной из них – шумная работа.

Эксплуатационные болячки