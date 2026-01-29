Новые технологии в автомобилях породили для водителей и новые опасности

Современные машины оснащаются различными ассистентами для повышения комфорта и безопасности водителя. Однако некоторые из этих технологий могут оказывать влияние на концентрацию автомобилистов. В итоге получается, что у прогресса есть и обратная сторона медали. Эксперты рассказали "Российской газете", какие новые системы расхолаживают автовладельцев.

В Нидерландах провели исследование, результаты которого удивляют: обычный круиз-контроль увеличивает вероятность столкновений на 12%, адаптивная версия системы - от 1,8 до 8% в зависимости от условий. Причина проста: автомобиль берет на себя часть функций, водитель перестает активно отслеживать дорожную обстановку. Системы информирования снижают количество аварий, а вот комфортные функции дают обратный эффект.

Региональный директор дивизиона "Москва-Восток" ГК "Интерлизинг" Никита Осипов отмечает, что особенно показательна статистика по автопилоту Tesla.

"Анализ 467 происшествий показал: почти половина случаев - лобовые столкновения, при которых водитель имел достаточно времени среагировать. Но не реагировал. В 111 эпизодах съезд с дороги произошел из-за непреднамеренного отключения системы рулевого управления. Водитель не контролировал процесс, полагаясь на автоматику. Впрочем, отрицать пользу технологий было бы несправедливо. Система экстренного торможения снижает риск ДТП на 38%, функция удержания в полосе сокращает количество столкновений на 19,1%. Датчики слепых зон действительно помогают при перестроении. Проблема в балансе между помощью и зависимостью: чем больше систем активной безопасности, тем меньше водитель чувствует личную ответственность", - считает эксперт.

По словам Осипова, адаптивный круиз-контроль не всегда корректно распознает медленно движущиеся или неподвижные объекты. Не все модели с этой опцией оснащены системой автоматического экстренного торможения.

"Автомобилист, привыкший к автоматике, упускает критические моменты. В российских дорожных условиях появляются дополнительные нюансы. Многие системы оказываются нерабочими из-за плохой разметки, загрязненных дорожных знаков, особенностей инфраструктуры и погодных условий. Автоматика может не сработать, когда водитель на нее полагается. Автомобили становятся умнее, но это не делает вождение безопаснее автоматически. Технологии должны помогать, а не заменять человека за рулем. Ключевой фактор - осознанное использование систем", - уверен он.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов согласен с тем, что высокий уровень комфорта и автоматизации приводит к снижению внимания.

"Полагаясь на электронные помощники, автомобилисты могут недооценивать риски на дороге. Также, несмотря на высокую надежность, электронные системы дают сбои, что требует немедленного вмешательства водителя. Поэтому важно учитывать их потенциальные недостатки и сохранять бдительность на дороге", - рассказывает Тузов.

Он отмечает, что цветная подсветка внутри салона автомобиля воспринимается организмом как сигнал наступления вечера и отдыха, провоцируя постепенную потерю бдительности.

"Наличие сложных мультимедийных комплексов и голосовых помощников постоянно нагружает мозг водителя, даже если он непосредственно не обращается к ним. Такое скрытое напряжение ведет к состоянию неочевидной усталости, когда кажется, будто сил достаточно, однако способность концентрироваться постепенно снижается. Активные премиальные акустические системы, подавляющие внешние шумы, снижают чувствительность автомобилиста к изменениям скорости и динамики движения, а такие системы, как адаптивный круиз-контроль, автоматическое рулевое управление и экстренное торможение, зачастую внушают ложное убеждение в абсолютной защищенности, что чревато уменьшением степени вовлеченности водителя в управление автомобилем", - считает Тузов.

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий добавляет, что комфорт-ориентированные функции, вроде массажного кресла, создают ощущение расслабленности.

"Это не столько "вина" самих систем, сколько человеческая психология: при уверенности в том, что автомобиль "следит" за обстановкой, внимание водителя естественным образом рассеивается, а ответственность за ситуацию на дороге снижает собственную активность. Адаптивный круиз-контроль сам по себе может не снижать, а в некоторых случаях даже повышать риск столкновений - водители начинают чаще отвлекаться от дороги, полагаясь на электронику. Это означает, что такие системы требуют осознанного использования: они должны рассматриваться как поддержка, а не как замена внимательности и навыков водителя", - говорит эксперт.

Руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев напоминает, что в хороших автошколах обучение начинают с правила ответственности за других людей, потому что "автомобиль - источник повышенной опасности".

"За рулем вы отвечаете за свою жизнь, здоровье пассажиров и всех других участников дорожного движения. Главная опасность электронных помощников сегодня состоит в размытии ответственности водителя. Человек реже принимает самостоятельные решения, постепенно перекладывая эту обязанность на машину. Он подсознательно снимает с себя возможные риски и теряет контроль за дорожной ситуацией. Новички доверяются машине, потому что им так проще, водителей со стажем обманывает их опыт, подкрепленный надеждой на "умную" электронику", - считает он.

Корнев также отдельно отмечает другой тренд - переход водителей в категорию пассажиров без руля и педалей, лишенных возможности управления машиной.

"Высокая автономность современных электрокаров уже превратила их в шаттлы с запрограммированным маршрутом движения, сделав владельцев простыми наблюдателями. В ходе такой автомобильной эволюции навыки вождения быстро атрофируются. А реальная жизнь все равно сложнее лабораторных испытаний. Поэтому автопилоты часто теряются в городском трафике, а системы слежения за разметкой и знаками впадают в ступор от несовершенства дорог.

А как в Китае

Денис Бобылев, обозреватель портала "Китайские автомобили":

- В Китае новые технологии вовсе не отталкивают водителей. Здесь, скорее, наоборот: автопроизводители находятся в постоянной гонке, пытаясь предоставить потенциальным клиентам новые технические решения.

Такой подход действительно далеко не всегда улучшает пользовательский опыт, о чем уже не раз открыто заявляли топ-менеджеры GWM, Voyah и Geely. А некоторые технические решения запрещаются на государственном уровне. К примеру, в 2027 году в Китае станут нелегальными новые автомобили с выдвижными дверными ручками. А еще автокомпаниям запретили называть свои системы помощи вождения автопилотом.

Впрочем, в этой веренице постоянно рождающихся технологий появляются действительно интересные и практичные решения. Так, новые китайские электромобили способны пополнить 80% батареи за 10 минут, значительно снижая проблему длительных зарядных сессий, голосовые помощники с искусственным интеллектом могут не только распознавать больше команд, но и понимают интонации водителя, а умные ассистенты водителя действительно способны предотвратить нежелательные столкновения.