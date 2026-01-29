Нелегкий пар: чем грозит автомобилю мойка на морозе

Для многих россиян автомобиль - это не просто средство передвижения, а почти член семьи, который требует особого ухода и внимания. Мы привыкли холить и лелеять свои машины, правильно их обслуживать и регулярно мыть. Однако с наступлением зимы у приверженцев чистоты могут возникнуть серьезные проблемы.

© Российская Газета

Эксперты портала "Автовзгляд" предупреждают: от привычки мыть современные машины зимой, особенно в сильные морозы, стоит отказаться. Казалось бы, что может быть проще - приехать в детейлинг и смыть грязь, которая накопилась за пару дней? Но на деле "крещенские купания" могут привести к ряду проблем.

Во-первых, электрические и даже механические ручки и двери автомобиля могут намертво вмерзнуть и не поддаваться никаким "уговорам". Это классика, с которой многие сталкивались не раз.

Во-вторых, после "банных процедур" могут возникнуть проблемы с парктрониками. Сколько их ни скреби и ни оттирай, ситуация не решится.

В-третьих, камеры и системы кругового обзора также могут пострадать от чрезмерного ухода за машиной. Им мойка иной раз попросту противопоказана.

Наконец, запотевшая оптика - еще одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы машин после зимней мойки. Регулярное скапливание конденсата может привести к тому, что диодная фара или фонарь просто перестанут работать в одночасье или будут трудиться с перебоями.

Многие автовладельцы в попытке решить проблему помещают свои легковушки в теплый гараж на продолжительное время. Но, увы, это не всегда помогает.

Как же содержать машину в чистоте, но без вреда для современной электроники?

Если вы все же решили помыть автомобиль зимой, постарайтесь сделать это в теплом боксе или на мойке, которая оборудована системой подогрева. После проведения процедур лучше всего дать машине отстояться около часа, дабы влага ушла из всех скрытых полостей. После этого можно смело покидать помещение и выезжать на улицу.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как правильно очистить лобовое стекло от наледи и не навредить машине.