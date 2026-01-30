Почему на дорогие иномарки спрос не упадет после нового утильсбора

Эксперт Иванов: на дорогие иномарки спрос не упадет после нового утильсбора.

© За рулем

В преддверии форума автобизнеса «ForAuto – 2026» эксперты поделились своим мнением о том, как новые нормы расчета утилизационного сбора меняют структуру поставок автомобилей по параллельному импорту.

Поставщики уже начали сворачивать продажи массовых моделей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил. Особенно это касается Geely Monjaro и его аналогов из Китая. Также чётко прослеживается сокращение сегмента китайских премиальных электрокаров и гибридов, куда входят бренды Lixiang, Zeekr и Lynk & Co. Из-за сочетания повышенного утилизационного сбора и ограничений, накладываемых Китаем, выгодность таких поставок резко упала.

Эксперт из «Матологистикс Плюс» Марина Занаревская заметила особую уязвимость этих изменений для популярного бензинового Geely Monjaro, а также упомянула снижение интереса к маркам Zeekr и Li Auto. Зато сейчас на российском рынке растет спрос на китайские авто с атмосферными двигателями, к примеру, Mazda CX-5 с мотором мощностью 155 л. с.

Николай Иванов, глава отдела продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», считает, что в премиальном и среднем сегменте покупатели скорее продолжат приобретать привычные для себя модели. Он приводит пример: даже если BMW X3 подорожает на 700 тысяч рублей, свои позиции она не потеряет, а клиенты всё равно останутся верны бренду.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.