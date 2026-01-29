Эксперт оценил предложение не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопады

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева, который предложил не штрафовать водителей за нарушения правил парковки в снегопады.

Парламентарий ранее отправил соответствующее обращение в МВД, передавала «Российская Газета». В нем говорится, что если запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы, то штрафовать нарушителей не следует.

Да, бывают ситуации, когда разметки не видно, в результате чего водитель может выехать на встречную полосу, припарковаться в неположенном месте и так далее. Но глава ГИБДД и так каждый год отправляет в региональные подразделения письма, в которых говорится о том, что в случаях, когда дорожная разметка не видна, автомобилистов не нужно штрафовать за соответствующие нарушения. Такая практика уже есть, причем она носит довольно массовый характер. Поэтому никаких изменений в законодательство я бы здесь вносить не стал. Ведь тут будет очень сложно обозначить какие-либо границы – плохо ли видно ли разметку, очень плохо и так далее. В законе уже указано, что все неустранимые сомнения в виновности водителя трактуются в его пользу. Вот это нужно соблюдать. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Ранее в Москве на фоне сильного снегопада появились платные услуги по выкапыванию автомобилей из сугробов. По информации РИА Новости, такие предложения размещают на сервисах объявлений. Стоимость помощи - от 500 до 2 тысяч рублей.