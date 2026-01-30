Почему реальный объем багажника машин меньше заявленного

Стало известно, почему реальный объём багажника часто меньше заявленного. При выборе автомобиля многие водители не обращают внимания на объём багажного отделения. При этом разница между официальными данными, которые заявляет производитель, и фактическим объёмом, может быть достаточно серьёзной и достигать 350 литров — а это, кстати, размер большого чемодана. Об этом пишет портал 110km.ru со ссылкой на исследование ADAC.

Несмотря на то, что параметр, на первый взгляд, не самый важный, но многих путешественников и любителей активного отдыха после покупки может ждать неприятный сюрприз. Так что не лишним будет проверить размеры, причём более внимательно стоит смотреть на премиальные машины — производители дорогих автомобилей чаще прибегают к маркетинговым уловкам.

Причина, по мнению экспертов, кроется в отсутствии единого стандарта измерений. В итоге каждая компания самостоятельно выбирает метод: одни учитывают нишу под «запаску», другие измеряют до полки, третьи — до потолка. В итоге багажник может выглядеть солидным только на бумаге.

Покупателям же, для которых размер отсека действительно важен, рекомендуют попробовать загрузить в него габаритные вещи ещё на стадии тест-драйва. Например, велосипед или детскую коляску.

В итоге станет понятен не только реальный объём багажника, но также удобство погрузки, в том числе ширину проёма, также сразу можно проверить наличие ниш и такой удобной мелочи, как крючки для сумок.