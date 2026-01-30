Как видели автомобили будущего советские конструкторы

29 января во всем мире отмечают День изобретения автомобиля. «Вечерняя Москва» вспомнила интересные ретромодели, которые удивляли автолюбителей.

© Вечерняя Москва

Праздник приурочен к появлению первого в истории патента на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Фактами с «Вечерней Москвой» поделился доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков:

— В России автомобилестроение берет свой отсчет с 1886 года. Мы вспоминаем автомобили Яковлева и Фрезе, инженера Луцкого и другие славные имена. Достаточно назвать одну цифру: в 1985 году 5% мирового производства автомобилей было отечественным.

Маленькая прелесть

«Лада-Гном» (1990-е годы) — городской автомобиль весом около 500 кг, рассчитанный на перевозку четырех пассажиров. Демонстрировал стремление к экономии ресурсов и компактности.

Для всей семьи

НАМИ-013 — трехрядный автомобиль с задним расположением двигателя и общей длиной около пяти метров. Эта машина отличалась большим внутренним пространством и удобством размещения пассажиров.

С сенсорыми панелями

АЗЛК-2144 «Истра» (1985) — один из самых продвинутых советских концептов. Включал проекционный дисплей на лобовом стекле, сенсорные панели управления и двигатель с минимальным расходом топлива (около 3 литров на 100 км).

Моя ласточка

Авто раньше виделись как космические корабли с невероятными скоростями: например, концепт «Крыло чайки» Уэйна Кади, Firebird XP-21 от «Дженерал Моторс».

Просто сказка

В России также мечтали и творили. Например, ГАЗ «Торпедо» (1952) — легкий спортивный автомобиль с алюминиевым кузовом и мощным двигателем. Разрабатывался как символ технического прогресса и спортивных достижений СССР.

Квадратная лошадка

ВАЗ-2702 «Пони» — электрический грузовик коммерческого назначения. Внешне напоминает геометрическую фигуру серебристого цвета.

Настоящий «комфорт плюс»

ВНИИТЭ-ПТ (перспективное такси) — однообъемный автомобиль с электрической сдвижной дверью и оригинальной конструкцией кузова из стеклопластика. Создан известным конструктором Юрием Долматовским, стал символом нового подхода к городскому транспорту.

Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий шоу «Утилизатор»:

— В середине XX века были уверены, что в 2000-х мы будем не ездить по дорогам, а летать на машинах. Но мы чаще стоим в пробке, чем парим над городом. Раньше кузовы ковали вручную, а сегодня их проектируют в 3D и штампуют роботами. Аэродинамика превратила большинство машин в «мыло».

Также «Вечерняя Москва» вспомнила историю «Москвича» и почему Сталин помешал выпуску этой машины.