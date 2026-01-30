$76.0390.98

Покататься бы на «Пони»: как видели автомобили будущего советские конструкторы

29 января во всем мире отмечают День изобретения автомобиля. «Вечерняя Москва» вспомнила интересные ретромодели, которые удивляли автолюбителей.

Как видели автомобили будущего советские конструкторы
Праздник приурочен к появлению первого в истории патента на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Фактами с «Вечерней Москвой» поделился доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков:

— В России автомобилестроение берет свой отсчет с 1886 года. Мы вспоминаем автомобили Яковлева и Фрезе, инженера Луцкого и другие славные имена. Достаточно назвать одну цифру: в 1985 году 5% мирового производства автомобилей было отечественным.

Маленькая прелесть

«Лада-Гном» (1990-е годы) — городской автомобиль весом около 500 кг, рассчитанный на перевозку четырех пассажиров. Демонстрировал стремление к экономии ресурсов и компактности.

Для всей семьи

НАМИ-013 — трехрядный автомобиль с задним расположением двигателя и общей длиной около пяти метров. Эта машина отличалась большим внутренним пространством и удобством размещения пассажиров.

С сенсорыми панелями

АЗЛК-2144 «Истра» (1985) — один из самых продвинутых советских концептов. Включал проекционный дисплей на лобовом стекле, сенсорные панели управления и двигатель с минимальным расходом топлива (около 3 литров на 100 км).

Моя ласточка

Авто раньше виделись как космические корабли с невероятными скоростями: например, концепт «Крыло чайки» Уэйна Кади, Firebird XP-21 от «Дженерал Моторс».

Просто сказка

В России также мечтали и творили. Например, ГАЗ «Торпедо» (1952) — легкий спортивный автомобиль с алюминиевым кузовом и мощным двигателем. Разрабатывался как символ технического прогресса и спортивных достижений СССР.

Квадратная лошадка

ВАЗ-2702 «Пони» — электрический грузовик коммерческого назначения. Внешне напоминает геометрическую фигуру серебристого цвета.

Настоящий «комфорт плюс»

ВНИИТЭ-ПТ (перспективное такси) — однообъемный автомобиль с электрической сдвижной дверью и оригинальной конструкцией кузова из стеклопластика. Создан известным конструктором Юрием Долматовским, стал символом нового подхода к городскому транспорту.

Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий шоу «Утилизатор»:

— В середине XX века были уверены, что в 2000-х мы будем не ездить по дорогам, а летать на машинах. Но мы чаще стоим в пробке, чем парим над городом. Раньше кузовы ковали вручную, а сегодня их проектируют в 3D и штампуют роботами. Аэродинамика превратила большинство машин в «мыло».

