Эксперт перечислил пять способов разблокировать замерзшие колеса

© За рулем

Как освободить примерзшие колодки

На современных автомобилях колодки могут примерзать как к дискам, так и к барабанам. Бороться с примерзанием сложнее, если у вас установлены штампованные стальные диски. При этом доступ к тормозным механизмам затруднен из-за небольших отверстий и совсем плох, если на стальные диски установлены пластиковые колпаки.

Разрушить лед можно либо подогрев детали тормозного механизма, либо простучав их.

Первый способ. При отпущенном стояночном тормозе можно аккуратно постучать по диску или барабану молотком через брусок из твердого дерева. Зачастую вибрации достаточно, чтобы хрупкий лед треснул.

Второй способ. В отличие от ветрового стекла, греть тормозные механизмы кипятком можно (стекло от этого треснет, а колодки – нет).

Третий способ. Для отогрева тормозных барабанов можно использовать портативную газовую горелку.

Четвертый способ. Наденьте один конец гибкой трубы на выхлопной патрубок автомобиля – горячие газы нагреют барабаны или диски, и колодки отпустят.

Пятый способ. При дисковых тормозах через отверстия колесного диска можно полить механизм концентрированной незамерзающей жидкостью.

При перепадах температуры, когда после поездок по мокрой дороге синоптики обещают мороз, лучше не ставить автомобиль на стояночный тормоз. Если парковка не имеет уклона, то вполне достаточно установить селектор в положение Р или включить первую передачу в механической коробке передач.

На некоторых современных автомобилях стояночный тормоз с электромеханическим приводом включается сам по умолчанию. Поэтому старайтесь не ставить машину на стоянку после проезда луж.