Опубликован отчет с тест-драйва Subaru Forester нового, шестого поколения.

© За рулем

За последнее время мы протестировали универсал Subaru Outback и кроссовер Subaru Crosstrek.

В обоих случаях контраст по ездовым настройкам с большинством китайских машин оказался разительным.

Забирать Forester я ехал с настроем снова испытать те же эмоции. Возможно, даже более сильные, ведь модель недавно сменила поколение.

Правда, из пятой генерации в шестую Forester перешел на старой платформе SGP. Колесная база не изменилась, а в длину и ширину машина прибавила считаные миллиметры.

Зато визуально кроссовер поменялся очень сильно, и эффект полностью новой модели достигнут. Впрочем, Subaru в нем узнать по-прежнему несложно.

В отличие от «китайцев» Forester, такое ощущение, что заранее настроили именно под тебя. «Лошади» оппозитного атмосферника живо реагируют на нажатие газа. Когда это логично, вариатор имитирует смену передач, поэтому мотор не досаждает заунывным воем на одних оборотах. Да и сил в недрах трансмиссии теряется немного.

Подвеска всеядная, позволяет не притормаживать перед выбоинами и активно ехать по грунтовке. Приятное отличие от «китайцев» – идеально тихая работа на сжатие и отбой.

Forester охотно и с минимальными кренами меняет траекторию. Сложно поверить, что такие повадки – у машины с внедорожным клиренсом в 220 мм.

Выносливый вариатор и подключающийся без задержек полный привод внушают уверенность и на бездорожье. Forester, как и во всех предыдущих поколениях, вне асфальта может больше подавляющего большинства одноклассников.

Чего не ожидал, так это хорошего акустического комфорта: обычно его японские инженеры обходят должным вниманием. Только на магистральных 130 км/ч, прислушавшись, можно уловить завихрения в районе боковых зеркал.

Очень приятно работает и комплекс активной безопасности EyeSight. Subaru по-прежнему не использует дальнобойный радар, полагаясь только на камеры за ветровым стеклом и датчики «ближнего боя».

В последней итерации – три камеры. В ливень и сильный снегопад их зрение сильно проседает, тут сложно добиться чуда. Однако на китайских машинах аналоги чудят даже в ясную погоду. А Forester на автоматике едет смело и точно, как живой человек за рулем.

Мои ожидания оправдались сполна. Но у российских дилеров шестой Forester есть в единичных экземплярах, и при его цене о ввозе партиями речи пока не идет. В декабре кроссовер с мотором 2.5 из наличия стоил 7,4–7,5 млн рублей.

Машина для редких и денежных фанатов. Но я им искренне завидую.