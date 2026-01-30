Rox 01 прошел испытания: чем впечатлил премиальный кроссовер

"Российская газета" испытала на дорогах Москвы и Подмосковья большой кроссовер Rox 01, который проявил себя как незаурядный автомобиль для комфортных путешествий всемером.

Дизайн всем голова

Внешность Rox 01 - дело рук стилистов китайского подразделения Pininfarina. Их усилиями модель выглядит модно и величественно, прослеживается присущий итальянскому ателье стиль. Ну а то, что в разных ракурсах "ноль первый" напоминает то Land Rover Defender, то Cadillac Escalade, - это уже другой вопрос. Нам такие параллели нравятся.

Но что дают такие монументальные формы в практическом плане? Прежде всего, - отличный обзор вперед, благодаря достаточно низкой линии бокового остекления. Система кругового обзора работает отлично - тут и высокое разрешение, и многочисленные ракурсы. И, кстати, камера заднего вида встроена в кофр "запаски", размещенной на пятой двери, отсюда - высокодетализированный ракурс и широкий угол обзора. А вот электронное салонное зеркало понравилось не вполне. Не потому, что в него нет толку смотреться (ничего не отразится), а потому что картинка дана в уменьшенном формате, объекты в зеркале кажутся дальше, чем есть на самом деле. Не радует и слепая зона в районе средних стоек. Помимо кузовных стоек боковой обзор с водительского места в поворотах частично перекрывает массивный подголовник.

Опциональные подножки, выезжающие из-под порогов с помощью сервопривода, - одновременно стильный и функциональный элемент. Тонкие, но прочные стальные планки не занимают много места, а значит не ухудшают геометрическую проходимость.

Кстати, дорожный просвет "ноль первого" составляет 205 мм, что по меркам кроссоверов немало, но колесная база трехрядной машины - внушительная (3010 мм), а пневмоподвески, меняющей клиренс, для этой модели не предусмотрено, есть только адаптивные амортизаторы. Поэтому на сложном рельефе, как ни крути, приходится осторожничать.

Салон-трансформер

Интерьер тестового кроссовера рассчитан на 7 мест, то есть имеем две пары удобных кресел спереди (с подогревом, вентиляцией и массажем), два капитанских кресла на втором ряду и трехместный разрезной диванчик - на третьем. Такое исполнение имеет говорящее название Family Edition. Альтернатива ему - вариант Business Lounge Edition. В последнем случае имеем шесть мест, посадочную формулу 2+2+2 и кресла с улучшенным комфортом на среднем ряду. Речь в данном случае - о настоящих сиденьях-тронах, с пультами управления сервоприводом и медиацентром.

Эти кнопочные блоки спрятаны под подлокотником. Еще один бонус VIP-кресел - функция массажа и режим "левитации", когда с помощью электропривода выдвигается удлинитель для ног, а само сиденье превращается в подобие кровати. Впрочем, и более простые капитанские кресла в "семейном" варианте кроссовера хороши. Понравился и режим "кровать", который можно активировать как через центральный 15,6 дюймовый экран на первом ряду, так и через тачскрин второго ряда, откидывающийся из потолочной панели. Нажимаешь несколько кнопок в меню, и сиденья двух первых рядов начинают медленно сдвигаться, формируя из кресел второго и третьего ряда большое спальное место.

Важно и то, что в менее дорогой семейной модификации можно без проблем перебираться со второго ряда на третий и обратно прямо в дороге - проем для этого достаточно широкий. На третьем ряду без проблем усядутся трое взрослых и не упрутся ни коленями в спинки сидений, ни головой в потолок. Ну и, само собой, на всех рядах имеется по нескольку USB-разъемов, а на консоли в водительской зоне - также пара беспроводных зарядок для смартфонов.

Вот только жаль, что зарядка здесь не быстрая (всего на 15 Вт). Что же касается багажника, при пятиместной рассадке он способен принять 535 л, имеет удачную конфигурацию без сильных выступов и подполье для мелочевки и инструмента. Вещевой шторки, правда, нет, а значит багаж будет не прикрыт от посторонних глаз.

Электричество плюс бензин

Водитель в Rox 01 волен выбирать формат работы силовой установки. Уточним здесь, что наш испытуемый - последовательный гибрид, то есть бензиновый 1,5-литровый 150-сильный турбомотор работает только в режиме генератора, вырабатывая электроэнергию для подзарядки тяговой батареи на 56 кВт∙ч, и не связан с колесами. При этом можно выбрать тотально "зеленый" режим Electric и проехать 282 км (по паспорту) и примерно 200 км в реальной жизни без задействования ДВС. От батареи же питаются два электромотора - на передней и задней осях, выдающие совокупно 476 л.с.

Фактически, если жить, к примеру, в окрестностях Москвы и регулярно заряжать тяговую батарею, то можно использовать Rox 01 в формате электрокара. Кстати, наш опыт показал, что при таком раскладе это будет выгоднее в финансовом смысле, визиты на АЗС обойдутся дороже, чем ночные зарядки батарейного блока.

Есть также два гибридных режима, которые, как и "зеленый", активируются через меню. Первый - e Save (принудительная зарядка) позволяет зафиксировать заряд батареи на определенном уровне (например, 40%), и ДВС не позволит ей разряжаться ниже этой отметки. При выборе же классического гибридного режима Hybrid электроника сама решает, когда запускать ДВС, и сколько топлива тратить на подзарядку. При этом во всех режимах энергия частично возвращается в батарею при торможении и отпускании педали газа, то есть задействуется система рекуперации. Водитель может выбирать разные уровни ее интенсивности - от минимального до максимального, когда машиной управляешь фактически в одну педаль (нажимая и отпуская педаль акселератора).

Честно говоря, установив единожды режим e Save, я уже его не менял, а рекуперации вывел на минимум - так оно привычнее, да и удержание батареи, заряженной в случае с мощными гибридами - дело важное. Чем больше в ней электричества, тем по факту интенсивнее будет разгон.

Впрочем, Rox 01 ускоряется даже мощно, когда запасы батарейного блока уже основательно поиссякли. Паспортные 5,5 с отражают реальную картину, при этом режимы Sport и тем более Sport+ делают реакции на газ еще более резкими. В любом случае, обгоны с любых скоростей Rox 01 совершает быстро и мощно.

Комфорт и управляемость

Rox 01 наглядно демонстрирует - дорогостоящая и иногда, особенно в сильные морозы, капризная пневмоподвеска - не обязательное условие хорошей управляемости и высокой плавности хода. Инженерам, настраивавшим Rox 01 (а этим занимались специалисты BAW) удалось добиться отличных результатов, выверив калибровки пружин и адаптивных амортизаторов.

В гражданских режимах Comfort и Standard большой и тяжелый автомобиль (снаряженная масса - 2580 кг) умело сглаживает дорожные неровности, но вертикальные колебания кузова при резком торможении или активном наборе скорости ощутимы. Крены в быстрых поворотах тоже присутствуют, но и они терпимые. Однако если нажать в мультимедийном на иконку Sport или Sport+, упругие элементы шасси зажмутся, и раскачка любого рода заметно минимизируется - настолько, что при прохождении связки поворотов захочется ускориться. Отлично и то, что большой и тяжелый автомобиль уверенно держит траекторию на шоссе и, точно скала, невосприимчив к боковому ветру.

Усилие на информативном руле тоже можно регулировать, при этом во всех режимах кроме Comfort обод перетяжелен, так что любителям активной езды стоит сразу выставить для руля комфортные, а для подвески - спортивные настройки, и этот алгоритм уже не менять. Ну и, наконец, этот автомобиль не оказывается беспомощным на бездорожье. Водитель может варьировать предустановки "Снег", "Песок", "Камни" "Грязь" "Грязь" "Брод" и задействовать еще более тонкие настройки каждого из режимов. Например, у предустановки "Песок" есть вариации "Нормальный песок", "Мягкий песок" и "Дрифт по песку".

Что же касается полноприводного потенциала, тут первую скрипку помимо многочисленных внедорожных режимов играет неплохая геометрическая проходимость (углы въезда, съезда и рампы составляют 22,2, 25,1 и 19,7 градуса соответственно). И все же значительная снаряженная масса, отсутствие механической блокировки дифференциалов или понижающей передачи должны охладить горячие головы. Как ни крути, SUV, стилизованный под Land Rover Defender, - горожанин, пусть и крепкий и технически незаурядный.

Мультимедийные таланты

Уникальные электронные "фишки" - втрое "Я" Rox 01. На нас наибольшее впечатление произвели такие способности этой машины, как, к примеру, специальный мультимедийный режим "Кемпинга", позволяющий разложить все сиденья в кровать несколькими нажатиями на дисплей медиацентра. Или, скажем, можно активировать режимы "Питомец", тогда электроника будет поддерживать нужную температуру в салоне, даже когда двери заблокированы, так что любимую собаку можно на какое-то время оставить в салоне одну, без опасений. В режиме "Невидимка" выключатся все экраны и светотехника - это также удобно, когда используешь этот автомобиль, как кемпер в вылазках на природу.

Или, скажем, два выходных разъема позволяют подключать электроприборы мощностью до 2,2 кВт. А значит, можно использовать этот автомобиль как мобильный дом, подключая чайники, кофеварки, гриль и другие устройства.

Медиацентр же управляется процессором Qualcomm Snapdragon 8155, обеспечивает быструю работу и поддержку протоколов CarPlay и CarbitLink. Развлекательная система для пассажиров второго ряда может похвастаться сочной картинкой потолочного 15,6-дюймового HD-экрана, который можно использовать для просмотра фильмов, прослушивания музыки или проведения видеоконференций. Аудиосистема Arkamys с 14 динамиками выдает объемное и чистое звучание. Все эти решения позволяют Rox 01 раскрыться в амплуа "умного дома" на колесах.

За такой автомобиль просят нешуточные 8 216 000 рублей, но список оснащения обширен. В конечном счете мы имеем дело с очень комфортным, приятно управляющимся премиальным автомобилем, который подойдет как большим и состоятельным семьям, так и любителям путешествовать с повышенным комфортом.