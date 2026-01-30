Почему зимние месяцы самые опасные для обгона

Если судить по данным официальной статистики, зимние месяцы - одни из самых опасных для совершения обгона. Именно в эти месяцы увеличивается количество аварий на дорогах, связанных с выездом на полосу встречного движения.

© Российская Газета

Что и говорить, выезд на встречную полосу - всегда маневр повышенного риска. И хотя согласно официальной статистике таких автоаварий фиксируется не много, но они отличаются самыми тяжелыми последствиями. По оперативным данным Госавтоинспекции МВД России в прошлом году зафиксировано свыше 9,8 тыс. ДТП, связанных с выездом на встречку. Для сравнения, всего за год зафиксировано более 127,9 тыс. ДТП с пострадавшими. То есть выезд на встречную полосу - это лишь каждый тринадцатый случай.

В прошлом году при встречных столкновениях погибли свыше 3,2 тыс. человек. То есть, каждый четвертый. Из всех ДТП происшествия на встречной полосе заканчиваются самыми тяжкими последствиями.

Без обгона - никуда

Напомним, что согласно правилам дорожного движения "обгон" - это маневр, связанный с выездом на встречную полосу. Все остальное называется "опережение". Но от него никуда не деться. У нас огромное количество дорог, на которых предусмотрено только по одной полосе для движения в одном направлении. И тут волей-не волей приходится идти на обгон. Каким бы коротким ни был маршрут, водителю придется включить поворотник и, внимательно взглянув в зеркало заднего вида, совершить этот простой, лишь на первый взгляд, маневр. В большинстве случаев придется ещё и обгонять. Ведь тихоход впереди может встретиться каждому, да и большинство наших дорог не имеют нижнего порога скорости: хочешь ехать 20 км/ч - пожалуйста.

А еще на дорогах надо объезжать препятствия - без них у нас не бывает. Кстати, в том числе горы снега собранного, но не увезенного. Хочешь-не хочешь, а выехать на встречку на узкой дороге придется.

К тому же зимой дороги убираются так, что иногда разметки становится не видно. А в такой ситуации оказаться на встречной полосе не сложно. Именно по этой причине, согласно оперативным данным Госавтоинспекции, пик смертности в ДТП, связанных с выездом на встречку, фиксируется в зимние месяцы. Не видно разметки, появились препятствия на проезжей части в виде сугробов.

Но что самое важное в этой истории: большинство автоаварий с выездом на встречную полосу происходят там, где такой выезд разрешен. То есть нет знаков, запрещающих обгон, нет сплошной линии разметки. Обгоняй - не хочу. Тем не менее именно в таких разрешенных зонах происходит три четверти таких ДТП.

Водитель видит, что ничто не запрещает ему выехать на встречную полосу, и делает это. Но он может недооценить расстояние до приближающегося транспорта, его скорость. Особенно сложно это сделать, когда метет. Или когда из-под колес попутного грузовика, который он пытается обогнать, летит снег.

Выезд запрещен

Увы, хватает и водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения и выезжают на встречную полосу там, где это запрещено. Таких ДТП по оперативным данным в прошлом году зафиксировано свыше 2,9 тыс. Прирост на 7,4%. Если сравнить с общим количеством ДТП на встречке, то каждый третий водитель совершал обгон в неположенном месте.

Водители идут на обгон через "сплошную", которая нанесена не по чьей-либо прихоти: впереди может быть закрытый поворот или уклон дороги, перекресток или пешеходный переход, например, перед которым скорость надо снизить.

Конечно, наиболее эффективный способ предупредить лобовое столкновение - это бетонный или металлический отбойник. Но не везде его поставишь. Где-то ширины дорожного полотна для этого не хватает, где-то требуется предусмотреть место для возможности обгона.

От выезда на встречную полосу не всегда спасают даже бетонные отбойники. Некоторые особо "талантливые" водители умудряются даже в технологические разрывы на МКАД выскочить на встречку. Но это единичные случаи.

Вообще же, любой способ разделения потоков встречного направления даже простыми делиниаторами, которые для машины и вовсе не препятствие, резко снижает аварийность. Водители становятся более внимательными и собранными.

Но технологические решения не везде применимы. Да и стоят они недешево. А поэтому главное - ответственность самого водителя и его умение управлять транспортным средством.

Дави на газ, но с умом

Водитель должен уметь совершать обгон. Это не такое простое мероприятие, как кажется на первый раз. Резкие действия, сумятица и торопливость тут неуместны. Для начала требуется оценить ситуацию, убедиться в том, что закончить маневр можно будет еще в разрешенной зоне и при этом не создать помех движущемуся навстречу транспорту.

Более того, надо понимать, что придется встраиваться в поток автомобилей. Например, идут несколько фур. Между ними есть промежуток. А если промежутка нет, хотя по ПДД он должен быть, то лучше маневр и не начинать.

Сильно помогает при обгоне умение пользоваться коробкой передач. Например, включение пониженной передачи на автомобиле с механической коробкой передач позволяет его резко ускорить. Дополнительное повышение давления на педаль газа для "автомата" дает команду, чтобы коробка сама "скинула" передачу ниже. Но пользоваться всем этим можно только тогда, когда уже увидел впереди свободное пространство для обгона. Обгоняя - обгоняй, действуй безопасно и оперативно.

Но риски всегда остаются. И вести транспортное средство надо так, чтобы было как можно меньше резких движений. И каждое из них было осмысленным. Подрезать тихохода, перестраиваясь ему прямо под колеса, тоже не стоит. Возвращаться в свою полосу нужно с запасом: два-три корпуса автомобиля - это безопасная дистанция.

Большинство ДТП происходит из-за человеческого фактора: отвлекся от дороги, не рассчитал скорость, расстояние, положился на "авось" - в результате трагедия. Помимо инженерных решений на дорогах для предотвращения существуют технологические решения в транспортных средствах. Автомобили становятся все умнее. Их наделяют все большим количеством ассистентов водителей. Когда-то ABS был за счастье. А теперь функция контроля автомобиля в полосе, которая не дает ему просто так сменить положение, пока не включишь поворотник. Авто всячески сопротивляется перестроению. Руль становится жестким и начинает бить в руки, автомобиль может сигналить и даже говорить в продвинутых версиях. Если водитель отвлекся или заснул, то все эти новации удержат авто в полосе. Правда, для этого все-таки требуется, чтобы разметка на дороге была.

Есть еще и система контроля слепых зон. Индикатор устанавливают прямо в зеркалах. Чего не разглядел водитель, увидит она. И предупредит, что перестраиваться не стоит. Так что в зеркала перед перестроением все равно посмотреть придется. Сейчас в некоторых машинах она может оповещать и сигналами, о том, что не стоит менять ряд, рядом другой объект. Зачастую она считает помехой именно отбойник на дороге, но ведь не будет водитель рулить в отбойник.

Штрафное дело

Напомним также, что любой выезд на встречку там, где это запрещено, может обернуться наказанием, даже если ДТП не было. Водителя может ждать штраф в 7,5 тыс. рублей, а то и лишение прав от четырех месяцев до полугода.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни"