«Вольво-драйвер» — за что любили Volvo 240 и над чем подшучивали

Эксперт Канунников рассказал о необычных особенностях Volvo семейства 240.

Ни у одной Volvo нет столько поклонников, как у машин семейства 240. И не только потому, что его выпускали почти 20 лет и сделали почти 3 млн автомобилей. Главное: для двух, а то и трех поколений автомобилистов по всему миру имя Volvo в первую очередь ассоциируется именно с этим семейством.

Семейство 240 появилось в 1974 году и стало прямым продолжением предыдущего Volvo 140. Однако при сохранении общей концепции и основных принципов стилистики 240-я была совершенно новой машиной: по подвеске, тормозам, рулевому управлению, да и по набору двигателей и коробок передач.

Фирменный дизайн по-прежнему подразумевал кузов, собранный словно из кубиков и кирпичиков. Именно это семейство окончательно утвердило в общественном сознании формулу: Volvo – это что-то солидное, внушительное и прямоугольное. И, конечно, безопасное. Этому вопросу фирма еще с 1960-х годов уделяла особое внимание.

Вот и массивные бамперы с черными накладками, разумеется, – дань безопасности. Утвердить такую стилистику в начале 1970-х годов со стороны шведов было даже смелостью. Такие бамперы не только позволили автомобилю соответствовать нормам США по пассивной безопасности, но даже стали модными! Похожие стали делать многие компании.

Конечно, Volvo этого семейства – в первую очередь, седан 244 и универсал 245. До 1984 года выпускали и двухдверный седан – поначалу под именем Volvo 242. Позднее все модификации продавали под единым индексом 240.

Автомобили семейства 240 и 260 оснащали разными двигателями: от скромных «четверок» (четырехцилиндровых) до солидных «шестерок» (шестицилиндровых). Более дорогие автомобили семейства 260 – все-таки иная история. А для Volvo 240 основными были агрегаты объемом 2 л и 2,1 л. Позднее специально для некоторых стран с жестким налоговым законодательством на машины ставили мотор 1,8 л. Ну а топовым бензиновым на 240-х стал двигатель объемом 2,3 л.

Поначалу бензиновые двигатели оснащали карбюраторами. Позднее – системой впрыска топлива. На Volvo 242 из нашего видео установлен мотор 2,3 л с впрыском КЕ-Jetronik. В разных вариантах такой двигатель выдавал до 140 л.с. По нынешним меркам для такой машины это совсем немного. По тем временам – солидно.

В салоне – полный набор того, что было в арсенале Volvo семейства 240. Ну или почти полный.

А вот кондиционера в этой машине нет. В те годы в Европе, тем более в прохладной Швеции, это устройство необходимым не считали. Кондиционеры ставили, в основном, на машины для американского рынка.

У Volvo 240 быстро сложилась прочная репутация солидного, вместительного, семейного автомобиля. Но без огонька. В США остряки придумали термин «Вольво-драйвер». Собирательный портрет – домохозяйка, которая со скоростью 30 миль в час везет в школу детей, а потом столь же неспешно следует в супермаркет.

Фирма, как могла, боролась с такой репутацией. Тем более, имея в модельном ряду двухдверную машину.

В 1980-е годы европейские дилеры при поддержке фирмы создали гоночную команду – Volvo 242 с наддувным двигателем участвовали в чемпионате Европы по кольцевым гонкам. А в 1985 году итальянец Бранкателли даже стал чемпионом.

С 2,3-литровым мотором эта 242-я – совсем не скучный и не медленный, по меркам тех лет, автомобиль. Его трехступенчатый автомат работает исправно и ему нет сносу.

У Volvo 240 продвинутые подвески. Спереди – Mc Pherson, сзади – зависимая с жестким мостом, но пружинная и со стабилизатором. Тормоза – дисковые на всех колесах даже в базовой комплектации.

Всего собрали за десять лет более 245 тысяч двухдверных Volvo этого семейства. Для автомобилей подобного класса – совсем немало. А всего машин семейства 240 до 1993 года сделали свыше 2,8 млн.

Понимаю поклонников Volvo 240: в этой машине действительно есть некое своеобразное обаяние – гармоничное сочетание скромной элегантности с добротностью, практичностью и прочностью. А еще с ней не скучно: не так уж часто, кстати, встречающееся сегодня сочетание.