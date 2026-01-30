Как сделать поездку на такси более дешевой

Таксист Андрей Павлов поделился хитростью экономии на поездках в сервисе такси. По его словам, экономия возможна благодаря изменению геолокации заказа. Иногда незначительное перемещение точки подачи автомобиля позволяет выбрать более удобный маршрут водителю и снижает стоимость услуги.

— Еще одна фишка — заказывать машину на компанию. Обычно это выгоднее, чем поездка в одиночку. Так, функция «Вместе», которая интегрирована в некоторые сервисы, по цене практически не отличается от самого экономичного тарифа, — поделился таксист.

Еще одним способом оптимизации затрат является подбор оптимального тарифа. В периоды высокого спроса, когда тариф «эконом» становится дороже обычного, имеет смысл рассмотреть альтернативные варианты вроде классов «комфорт» или «комфорт плюс». Такие тарифы часто оказываются привлекательнее по цене, так как ими пользуются меньше клиентов, сообщает News.ru.

Цены на такси во вторник, 27 января, возросли в Москве и Подмосковье в 3,5 раза из-за сильного снегопада в городе. Кроме того, приложения «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» предупредили пользователей о снегопаде в Москве и посоветовали остаться дома или пересесть на метро.