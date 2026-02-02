Автоэксперт объяснил россиянам, как определить смотанный на машине пробег
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал Russia Today (RT), как определить по салону авто скрученный пробег или признаки ДТП.
По мнению эксперта, при покупке автомобиля будущим владельцам стоит обратить внимание на руль, сиденья, дверные ручки, педали и ручку переключения передач. Как подчеркивает Ладушкин, эти элементы подвергаются наибольшему износу в процессе эксплуатации и их обычно не заменяют при перепродаже после корректировки показаний одометра.
Кроме того, специалист рекомендует обратить внимание на состояние сидений машины и рассмотреть рулевое колесо и торпедо в районе расположения подушек безопасности. Следы перетяжки или неаккуратного демонтажа могут указывать на срабатывание подушек в ДТП.
