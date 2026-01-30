15 лет прошло, а он как новый: в РФ продают ВАЗ-2107 - не очень дорого

Как выяснила "Российская газета", на днях в Димитровграде в Ульяновской области на продажу выставили практически новый ВАЗ-2107 2011 года выпуска. За 15 лет на автомобили проехали всего 15,8 тысячи километров - можно сказать, "семерка" только-только прошла обкатку и двигатель "задышал".

Продавец пишет, что автомобиль не эксплуатировался зимой, а судя по фото, хранился в гаражных условиях. Благодаря этому 15-летние "Жигули" не имеют даже намека на "рыжики".

Кузов, салон, подкапотное пространство - все выглядит как на новом автомобиле. Бонусом - фирменный запах заводской вазовской машины.

Двигатель - 73-сильный двигатель 1,6 литра и 5-ступенчатая МКП.

Цена - 425 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что ВАЗ-2107 стал самым продаваемым авто с пробегом в России по итогам 2025 года.