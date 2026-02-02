Тест-драйв JAC T9: дизель, полный привод и харизма

Китайские автопроизводители к двигателям на тяжелом топливе относятся скептически. То ли дело экономичные бензиновые «полторашки», которыми буквально завалили российский рынок. Однако дизельные ДВС в России любят, поэтому каждая иномарка с таким мотором вызывает буквально волну интереса: не обошла она и новый китайский пикап JAC T9, наконец-то получивший именно такой силовой агрегат. Машина обрела иные, куда более актуальные для России повадки. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Cразу в лидеры

Удивительно, но факт: самым заметным представителем бренда JAC на российских дорогах стал именно пикап T9. То ли благодаря отклику покупателя, то ли из-за впечатляющей решетки радиатора, но замыленный глаз выделяет именно эту машину из общей разноперой массы китайского «привоза». Впрочем, статистика уверяет, что личное мнение не обманывает: JAC T9 действительно востребован в России и продается лучше конкурентов от Changan и GWM. Чем же так впечатлил насмотренного российского водителя китайский пикап?

Страна-производитель: Китай

Привод: полный

Двигатель: 4 цилиндра, турбо, дизель, 163 лошадиные силы

Коробка передач: автомат, 8 диапазонов

Количество мест: 5

Максимальная скорость: 150 километров в час

Как говорится, во-первых, это красиво: автомобиль ладно скроен и довольно лаконичен, представлен, в том числе в ярких цветах, чего очень не хватало раньше, а также наделен той самой вызывающей решеткой радиатора, отсылающей к родоначальникам класса. Смотрится машина бодро, дерзко и агрессивно, что целевой аудитории нравится. Дизельное исполнение, кстати, еще и откровенно доработали по вопросу многострадального хрома: известное слабой стойкостью к родному дорожному реагенту покрытие просто убрали, оставив минимум «зеркальных» элементов. Вместо них — черный неокрашенный пластик, который любому внедорожнику к лицу. И это несложное дизайнерское решение добавило грузовичку вистов.

Есть нюансы

JAC T9 — пикап городского формата, которому в каменных джунглях не будет тесно. Он невелик, всего 5330 миллиметров в длину, достаточно «стройный», менее 2 метров в ширину, а заявленная грузоподъемность — 980 килограммов. В отличие от ранних версий, в город ему можно. Борт — традиционная «скамейка», выдерживающая четверть тонны, кузов покрыт стойким к царапинам и прочим следам эксплуатации составом, а дуга отнюдь не декоративная, ей можно смело пользоваться. Салон выглядит скромно — простецкий, но стойкий пластик, кондовые материалы отделки кресел, никакого китайского шика. Нет ни привычного для китайцев охлаждения кресел, нет и регулировки руля по вылету. Но обустроить водительское место, несмотря на скромное количество регулировок, удалось оперативно и достойно. Задним пассажирам, к слову, придется не слаще: двое, конечно, сядут, однако развалиться не выйдет. Места для ног хватает, а вот с крайне неудобной, буквально вертикальной спинкой дивана придется как-то мириться. Однако сборка — добротная, уверенная и к появлению «сверчков», как показала практика, стойкая. Да и с дверными уплотнителями китайцы откровенно постарались: грязь не летит, шума — минимум.

Мнение покупателя JAC Т9 Брутальный черный неокрашенный пластик радиаторной решетки и бамперов, «хищный взгляд» оптики, высокая посадка — мужественный образ JAC T9 привлекает взгляды на дороге. Кажется, что за рулем такого пикапа непременно сидит рукастый семьянин, способный и водопровод починить, и дом построить, и тушу кабана разделать после охоты. Но мало кто в потоке думает о том, что в этот самый момент застрявший в пробке альфа-самец стоически преодолевает боль в коленях от крайне неудобной посадки. Простая часовая поездка на работу превращается в тяжелое испытание. Поиск удобного положения для ног — в сложнейший квест. Муки, которые испытывают пассажиры заднего дивана — отдельная печальная глава эксплуатации автомобиля. За почти вертикальную спинку пассажиры вам точно не скажут спасибо. Комфортно разместиться там сможет разве что пес, которого вам еще придется руками затаскивать в салон. К слову, посадка и высадка из авто зимой гарантированно заканчиваются грязью на штанах. Да, есть подножка, но в условиях перманентной зимней слякоти, она становится предательски скользкой. Стоит довериться ей — и вы уже летите вниз. Рассматривая к покупке подобный автомобиль горожанину надо четко понимать, что JAC точно не может быть единственной машиной в семье. Вы не сможете возить в нем жену, детей, тестя и тещу. А если станете, то ждите конфликтов и проблем. Эта машина только для самца, который ради мужественного образа готов терпеть неудобства посадки, сложности с парковкой в условиях городских дворов и парусность на трассе. В этом постоянном преодолении проблем есть своя прелесть. Непонятная, необъяснимая, но притягательная. Николай, Москва

Пожалуй, стоит кинуть камень в огород мультимедийного комплекса: T9, конечно, грузовик и почти коммерческий транспорт, но экран магнитолы в 2026 году должен быть уже другого поколения. И с другими характеристиками: «местный» излишне задумчив, дурно реагирует на касания, изрядно бликует. Хуже только звук, ею воспроизводимый. В оправдание — Apple Carplay и Android Auto, коими не могут похвастаться и некоторые премиальные бренды, а также физические кнопки климата. Приборка — тоже жидкокристаллическая, и тоже заслуживает порицания: не информативна, посредственно продумана и не привлекательна в обоих своих вариациях. Подогрев есть только спереди, зато присутствует люк и беспроводная зарядка для смартфона. Бедненько, но чистенько.

Дизель во благо

Впрочем, главная опция в контексте конкретного автомобиля — все же под капотом: 163-сильный двухлитровый турбодизель, выдающий 410 Нм крутящего момента. Теоретически — совсем немного для двухтонной машины. Сомнения нивелирует 8-ступенчатый и довольно оперативный «автомат», бодро щелкающий передачи взад-вперед, и позволяющий небольшому «дизельку» весьма бодро разгонять внедорожник. Назвать машину гоночной, конечно, не выйдет ни под каким углом, но для спокойного городского и загородного движения, для обгона грузовика настоящего и поддержания комфортной скорости потока прыти хватает. Выжимать последние соки и крутить мотор точно не приходится. Да и какой смысл крутить дизельный ДВС? Чай не BMW.

Кстати, неплох T9 и с точки зрения управляемости: китайцам удалось так настроить подвеску, что за рулем не чувствуешь себя водителем грузовика. Скорее, обладателем легковушки с высокой посадкой и дорожным просветом. А вот на бездорожье JAC T9 уже никакая не легковушка: и клиренс в 210 миллиметров, и достойные углы въезда (27 градусов) и съезда (23 градуса), и пониженный ряд в трансмиссии, и полный привод типа Part-time, и задний дифференциал с блокировкой, — в его арсенале. Более того, дизельные версии пикапа сразу приходят к дилерам обутыми во внедорожные «зубастые» покрышки.

Дизельный JAC T9, конечно, изначально позиционируется как автомобиль, которому предстоит наматывать на колеса загородный асфальт: помимо описанного выше, потенциал для работы и приключений подкрепляет сертифицированное оборудование в лице фаркопа и даже лебедки. Кузов так же можно модифицировать различными платформами и кофрами, позволяющими перевозить скарб в больших количествах. И напоследок, самое сладкое, цена: JAC T9 TDi в единственной комплектации EXPLORE обойдется в 3 819 000 рублей без учета спецпрограмм и скидок, которыми, безусловно, стоит воспользоваться. И на сегодняшний день стоимость этого утилитарного полноприводного пикапа — еще одно из его конкурентных преимуществ.