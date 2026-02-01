MyDrivers: складной iPhone Fold получит кремний-углеродный аккумулятор на 5500 мАч

Первый складной iPhone получит самый крупный аккумулятор среди всех смартфонов Apple. Об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на источники в цепочке поставок. Так, складной iPhone получит аккумулятор емкостью 5500 мАч — это крупнейший показатель для смартфонов Apple. Рост автономности планируется обеспечить без заметного увеличения габаритов за счет использования аккумулятора с кремний-углеродным анодом, который позволяет повысить плотность энергии по сравнению с традиционными решениями. В раскрытом виде устройство будет оснащено внутренним дисплеем диагональю около 7,8 дюйма с соотношением сторон примерно 4:3. LTPO OLED-панель с адаптивной частотой обновления до 120 Гц поставит Samsung. Внешний экран диагональю порядка 5,3 дюйма рассчитан на использование одной рукой. Смартфон не получит Face ID, вместо этого для аутентификации планируется использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке включения. Основная камера будет состоять из двух сенсоров по 48 Мп. Устройство оснастят процессором Apple A20 Pro, который также получит iPhone 18 Pro. По оценке аналитиков JPMorgan Chase, стартовая цена складного iPhone составит около $2000, а стоимость максимальной конфигурации может превысить $2500, что сделает модель самым дорогим смартфоном в истории компании.