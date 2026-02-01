Автоэксперт Баканов рассказал о принципах движения на машине по глубокому снегу

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал о принципах движения на машине по льду или глубокому снегу.

© freepik

«Когда у вас глубокий снег первое, что нужно делать, неважно, полноприводная у вас машина или нет, это травить давление в шинах. Причём травить сильно», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, принцип здесь такой же, как при катании на лыжах — они держат человека на снегу, так как вес распределяется по всей площади.

Как уточнил Баканов, неподготовленному водителю не стоит снижать давление в шинах менее 0,5 бар.

«Если вы на механике двигаетесь, как и на автомате, вам нужно избегать пробуксовок», — отметил эксперт.

Он добавил, что если автомобиль застрял, то не нужно буксовать, так как машина под своим весом быстрее углубится вниз.

