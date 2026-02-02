Эксперт составил рейтинг самых выносливых пикапов с пробегом.

© За рулем

Самым доступным по цене грузовичком на нашем рынке остается Sollers ST6, если не считать исконно отечественного УАЗа Пикапа. Хотя с некоторым допущением ST6 тоже можно считать отечественным.

Сегодня такой пикап стоит от 2,6 до 2,8 миллионов рублей. Альтернатива есть, но уже с пробегом. В нашем рейтинге представлены три пикапа по цене нового ST6.

3-е место. Volkswagen Amarok

Редкий случай, когда пикап – не от японского или американского производителя. Речь идет об обновленном Volkswagen Amarok 2017-2018 годов выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет двухлитровый дизель мощностью 180 л.с. двух типов – CNEA и CSHA.

Первый мотор ставился вместе с механической коробкой, второй – с автоматом. Общего у них много, но и некоторые отличия в конструкции имеются. К общим слабым местам стоит отнести боязнь двигателя к перегреву. Если не следить за состоянием радиаторов, при малейшем перегреве трескается ГБЦ.

У модификации для механических коробок масляный насос приводится ремнем, а у версии CSHA – более надежное решение с шестигранником. При пробегах под 200 тысяч км нужно внимательно осмотреть турбину и ее патрубки на предмет течей масла. Нередко турбина начинает гнать масло во впускной патрубок.

Автоматическая коробка AL450, известная также как ZF 8HP, довольно надежная, но требовательна к маслу, менять которое надо почаще. В противном случае быстро изнашивается фрикцион гидротрансформатора, а его частицы попадают в соленоиды гидроблока.

Ходовая часть крепкая. Разве что стоит проверить ступичные подшипники на гул. А еще надо проверить состояние рессор задней подвески – перегруз они не любят.

2-е место. Toyota Hilux

Toyota Hilux восьмого поколения по цене Соллерса будет 2015-2016 годов выпуска. В целом это выносливый и неубиваемый пикап. У нас на рынке встречаются исключительно дизельные пикапы с двумя типами двигателя.

Младший турбодизель 2GD-FTV объемом 2,4 литра развивает 150 л.с. Серьезных проблем этот агрегат пока не доставляет, хотя некоторые владельцы отмечают масложор. Сажевый фильтр также не отличается ресурсом.

Старший дизель 2.8 модели 1GD-FTV имеет мощность 177 л.с. Помимо Hilux он встречается на многих моделях Toyota, в том числе 150-м Prado. Список неисправностей у него такой же, как у мотора 2.4: проблемы с сажевым фильтром и повышенный расход масла.

Почти все Хайлаксы у нас – с автоматической коробкой. Автомат Aisin TB60‑LS встречается на большом числе рамников Toyota, Mitsubishi, Isuzu или KGM.

Автомат живучий, но только при соблюдении регламента замены масла. В противном случае первым страдает фрикцион блокировки гидротрансформатора, а следом он разбивает втулку маслонасоса.

Полный привод у Тойоты по типу part-time, что не всегда удобно.

1-е место. Mitsubishi L200

Самым интересным и относительно свежим вариантом будет Mitsubishi L200 пятого поколения. По цене Соллерса можно найти дорестайлинговый экземпляр 2017-2018 годов выпуска.

Все машины на нашем рынке оснащались турбодизелем 4N15 объемом 2,4 литра в двух вариантах мощности (154 или 181 л.с.). В целом, это надежный агрегат. У ранних машин были проблемы с низким ресурсом цепи ГРМ, которая едва выхаживала 100 тысяч км. Но позже проблему решили.

Заправляя L200, не стоит экономить на топливе – пьезофорсунки и сажевый фильтр этого не терпят.

На рынке есть автомобили как с шестиступенчатой механикой, так и с пятиступенчатым автоматом V5AWF, более известным как Aisin TB-50LS. Агрегат живучий, если вовремя менять жидкость (каждые 60 тысяч км). Иначе можно угробить гидроблок и маслонасос.

Живучесть – это главное достоинство Mitsubishi L200. У него очень крепкая ходовая часть, которая даже при жесткой эксплуатации не требует внимания раньше 150 тысяч км. Да и то по мелочи.

Еще одной фирменной чертой L200 остается отличная система полного привода Super Select.

У каждого пикапа есть свои плюсы и минусы. Но также важно учесть и условия эксплуатации, которые для подобных автомобилей редко бывают тепличными.

Учитывая эти параметры отбора, а также по соотношению цены, качества и выносливости, лучшим вариантом видится Mitsubishi L200.