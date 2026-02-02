Чем вызвано падение интереса к китайским автомобилям

В последнее время наблюдается снижение спроса на новые автомобили китайских компаний. По мнению портала "Автовзгляд", это связано не только с насыщением рынка, но и с рядом других причин.

© ТАСС

Главная проблема кроется в организации дистрибуции машин из Поднебесной. Автопроизводитель не продает товар напрямую конечному потребителю. Между производителем и покупателем всегда есть посредник - дилер. Дилеры выкупают партии машин, чтобы превратить опт в розничные продажи. Их заработок зависит от наценки на каждое транспортное средство, его дооснащения и последующего обслуживания.

Недавно проведенные опросы выявили недовольство дилерского сообщества китайскими дистрибьюторами. Уровень удовлетворенности за год упал на 12 пунктов из 100 возможных. Причина недовольства заключается в том, что заработать на продаже автомобилей становится все сложнее. Спрос падает, заемные средства дороги, а дистрибьюторы не идут навстречу дилерам.

На этом фоне дилеры вынуждены продавать машины в убыток, чтобы высвободить средства. Кроме того, с ремонтом также возникают проблемы: запчасти приходится долго ждать, сервисные мануалы отсутствуют, а некоторые поломки устранить в таких условиях попросту невозможно.

