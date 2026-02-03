В Skoda объяснили, почему части китайских марок грозит исчезновение

Часть китайских автомобильных брендов, активно вышедших на рынки Великобритании и Европы в последние годы, в перспективе может прекратить существование. Об этом в интервью изданию Auto Express заявил член правления Skoda, отвечающий за продажи и маркетинг, Мартин Ян.

© Российская Газета

По его словам, в китайской автоиндустрии неизбежен процесс консолидации. В настоящее время в Китае насчитывается около 150 брендов электромобилей, что является экономически неустойчивой моделью. И столь большое количество марок и высокая частота запуска новых моделей ставят под сомнение возможность окупаемости инвестиций.

Член правления Skoda по техническому развитию Йоханнес Нефт, в свою очередь, отметил, что компания внимательно следит за китайскими конкурентами, однако считает важным сохранять четкую идентичность моделей. По его словам, такие автомобили, как Kodiaq, Superb и Fabia, хорошо узнаваемы и понятны покупателям, тогда как у ряда новых китайских брендов отсутствует выраженная дифференциация.

Также в Skoda обратили внимание на тот факт, что частое обновление моделей может негативно сказываться на остаточной стоимости автомобилей и усложнять работу дилерских сетей - в том числе с точки зрения логистики запчастей и сервисного обслуживания. В результате владельцы машин брендов, которые не выдержат конкуренции, могут столкнуться с проблемами эксплуатации и обслуживания.

В Skoda считают, что их конкурентным преимуществом остаются стабильность модельного ряда, развитая сервисная сеть, надежность автомобилей и прогнозируемая остаточная стоимость. Компания делает ставку на упрощение комплектаций и понятное позиционирование моделей, а не на гонку технологий и функций.

Ранее стало известно, что Chery планирует наладить производство автомобилей на заводах Jaguar Land Rover в Великобритании.