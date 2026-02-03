Названа самая грубая ошибка, даже при мелком ДТП

Лев Воропаев: самая грубая ошибка – покинуть место аварии, даже при мелком ДТП.

После ДТП действия водителя строго регламентированы законом, и любое отклонение от правил может обернуться суровым наказанием.

Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал юрист Лев Воропаев. По его словам, грубая и самая обидная ошибка – покинуть место происшествия, даже если столкновение кажется незначительным.

«Категорически нельзя уезжать с места ДТП, – подчеркивает эксперт. – За это нарушение грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до15 суток. Даже если авария кажется незначительной, водитель обязан дождаться оформления происшествия по установленным правилам».

Юрист напоминает, что водитель обязан остановиться, включить аварийку, выставить знак и дождаться оформления инцидента с участием сотрудников ГИБДД.

Однако закон предусматривает и более быстрый вариант – оформление Европротокола при взаимном согласии сторон. Как отмечает Воропаев, сегодня это можно сделать не только на бумаге, но и в электронном виде через приложение, связанное с порталом госуслуг. Такой формат ускоряет процесс, автоматически передает данные страховщикам и минимизирует ошибки. Главное – не сделать роковой шаг и не уехать, иначе вместо ускоренного урегулирования можно надолго потерять право садиться за руль.