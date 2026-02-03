Редкие автомобили КИМ-10-50 и КИМ-10-51 представлены в Музее транспорта

В коллекции Музея транспорта Москвы представлены два уникальных автомобиля – КИМ-10-50 и КИМ-10-51, которые являются предшественниками первого "Москвича". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© m24.ru

"В Музее транспорта Москвы хранится более 300 транспортных средств, благодаря которым можно проследить ключевые этапы истории отечественного автомобилестроения. Один из них – появление автомобильного завода имени КИМ, с конвейера которого сошли авто КИМ-10-50 и КИМ-10-51", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Завод "Москвич" имел различные названия. Ровно 87 лет назад, 2 февраля 1939 года, Государственный автосборочный завод имени Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) был выведен из состава Горьковского автозавода и включен в систему Глававтопрома в качестве самостоятельного предприятия.

Новый завод получил название "Московский автомобильный завод имени КИМ". Позднее он назывался Московским заводом малолитражных автомобилей (МЗМА) и автомобильным заводом имени Ленинского комсомола (АЗЛК).

В настоящее время в Музее транспорта Москвы есть самая первая модель КИМ-10-50, сохранившаяся в ходовом состоянии, а также фаэтон КИМ-10-51, единственный из дошедших до наших лет экземпляр.

За основу КИМ-10-50 был взят английский двухдверный седан Ford Prefect, новый корпус был изготовлен по проекту художника-конструктора Валентина Бродского. Завод выпускал модель в варианте "седан" (КИМ-10-50) и "фаэтон" (КИМ-10-51).

В 1940 году первые три КИМа проехали по Красной площади, но лидеру СССР Иосифу Сталину не понравилось отсутствие задних дверей. Поэтому специалисты взяли за основу четырехдверный немецкий Opel Olympia и разработали КИМ-10-52.

После начала Великой Отечественной войны завод был эвакуирован, а выпуск машин прекратили. После войны новая модель не получила одобрения Сталина, поэтому вместо КИМ решили выпускать полный аналог Opel Kadett, который и стал первым "Москвичом".

На КИМ-10-50 и КИМ-10-51 устанавливали двигатель мощностью 30 лошадиных сил и трехступенчатую коробку передач. Кузов автомобилей был цельнометаллический, полунесущий, с легкой рамой. Крышу изготавливали из металла, что было передовым решением, так как на других советских машинах обшивка крыши была матерчатой.

Фаэтон, который находится в коллекции музея, имеет номер кузова 326, то есть его выпустили в июле 1941 года. При этом отследить историю машины можно с 1989 года. Тогда автомобильные энтузиасты из Киргизской ССР прислали фото уцелевшего кузова в редакцию журнала "За рулем". Позднее автомобильный историк Лев Шугуров опубликовал фото в своей статье, посвященной проблеме автомузейного дела в стране.

В 2004 году коллекционер Владимир Киреев вывез кузов машины из Бишкека в Россию и передал его в реставрационную мастерскую Вячеслава Лена. Там кузов смонтировали на шасси Ford Prefect. После этого экземпляр переходил из рук в руки между коллекционерами и лишь в 2020 году попал в Музей транспорта Москвы.

"В 2021 году оба автомобиля – седан КИМ-10-50 и фаэтон КИМ-10-51 – были показаны на выставке "Мечта москвича" в павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ", – напомнила директор музея Оксана Бондаренко.

По ее словам, впервые музеем была представлена коллекция серийных автомобилей, прототипов "Москвичей" и гоночных болидов в кинематографическом жанре "байопик". Гостей выставки встречала инсталляция, центром которой стал КИМ-10-50.

"КИМ-10-50 горожане смогут увидеть после открытия музейного комплекса на Новорязанской улице, а КИМ-10-51 хранится в фондохранилище Музея транспорта Москвы", – добавил Ликсутов.

Ранее стало известно, что за 6 лет работы музея в нем было собрано более 1,4 тысячи уникальных артефактов. За это время мероприятия учреждения посетили более 1,2 миллиона человек.

За 6 лет специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы 30 транспортных средств и 95 артефактов. В числе отреставрированных экспонатов – единственный сохранившийся в мире метровагон В и уникальная крановая платформа СВАРЗ.