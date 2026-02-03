Водителей предупредили о новом виде мошенничества с бутылками

Водителей предупредили о новой схеме мошенничества. На территории России всё чаще фиксируется новый вид дорожного обмана, в котором злоумышленники имитируют столкновение или технические проблемы с автомобилем жертвы, причём используют для этого обычную пластиковую бутылку, которую располагают под колесом. О новой схеме россиян предупредил портал CarExpo.

© Quto.ru

Как правило, жулики рассчитывают на то, что сегодня водители полагаются на вспомогательную электронику, при этом, как правило, граждане не проводят визуальный осмотр машин перед поездкой. Как правило, жертвами злоумышленников становятся водители дорогих и относительно свежих машин.

Сама афера заключается в том, что пустую бутылку кладут под заднее колесо или под колёсной, причём выбирают преступники автомобили, которые стоят в плохо освещённых местах.

Существует две схемы «развода» водителей. Наиболее распространённая — это имитация столкновения. Злоумышленники, если есть возможность, ставят подставной автомобиль рядом с машиной предполагаемой жертвы. Когда водитель садится за руль и начинает трогаться, пустая бутылка издаёт характерный хлопок, который вынуждает автомобилиста остановиться. Тут же появляется «второй участник ДТП», который заявляет о повреждениях и предлагает «договориться на месте».

Эксперты предупреждают: в этой ситуации нужно сохранять спокойствие, закрыться в своём автомобиле и не вести никаких переговоров. Напротив: россиянам рекомендуют вызвать полицию и разбираться с ситуацией исключительно в присутствии правоохранителей.

Ещё одним вариантов развития событий является имитация технических повреждений, для чего жулики могут даже налить в бутылку немного тормозной жидкости. Расчёт здесь на то, что жертва будет осматривать якобы повреждённое колесо, а «помогать» ей будут якобы неравнодушые прохожие. На самом деле, это обман, а такие «помощники» должны отвлечь внимание, пока мошенники залезут в салон в поисках ценных вещей. Например, мобильного телефона или сумки с документами и деньгами.

В подобной ситуации автомобилистам рекомендуют не слушать советов посторонних граждан и переехать на открытую площадку с хорошим освещением для осмотра.