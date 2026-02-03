Опасно ли держать руль одной рукой

Держать руль одной рукой допустимо при хорошей погоде, в местах с небольшим движением и ровной дорогой. Об этом в интервью RT сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

При этом на напряженных участках проезжей части или на пересеченной местности он посоветовал держать руль двумя руками.

«Самое верное расположение рук на руле — на 10 и 2 часа. Такое положение позволяет максимально крепко держать рулевое колесо. Но долго проехать в таком режиме будет трудно — водитель устает при таком положении рук», — отметил эксперт.

Альтернативным вариантом принято считать хват на 9 и 3 часа. При этом одной рукой на 12 часов держать руль не стоит, поскольку рука быстро затекает, а скорость реакции снижается. Кроме того, в случае ДТП подушка безопасности может отправить руку прямо в лицо водителю, предупредил Ладушкин.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что в зимний период автомобиль необходимо мыть не менее одного раза в две-три недели.

Мойка, по его словам, защитит машину от воздействия реагентов, особенно если обработать транспортное средство воском. В противном случае песок будет дробить лакокрасочное покрытие и создавать микротрещины, в которые впоследствии начнут проникать хлориды. В итоге на кузове может появиться ржавчина.

Ранее водителям рассказали, почему полный привод не делает авто неуязвимым зимой.