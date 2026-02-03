Подкрылки с шумоизоляцией: реальная польза или маркетинг?

Подкрылки — штука простая, но в российских реалиях почти стратегическая. Они принимают на себя всю грязь, воду и реагенты из колесных арок и реально спасают металл от коррозии. Но у них есть еще одна важная роль — влиять на уровень шума в салоне. Именно поэтому автор канала «Автовыбор» решил проверить, есть ли смысл в подкрылках с шумоизоляцией и правда ли они делают поездки тише.

© ГлагоL

В базе у большинства машин стоят подкрылки, все чаще — ворсовые. Они дешевые и какое-то время неплохо работают, но быстро набирают влагу, забиваются грязью и со временем приходят в негодность. Полимерные варианты в этом плане практичнее: их легко мыть, они крепкие и долговечные. Правда, есть нюанс — пластик практически не гасит шум. Особенно это чувствуется зимой, когда гул от резины буквально заливает салон.

Именно эту проблему и пытаются решить подкрылки с шумоизоляцией. С виду — обычные пластиковые изделия, но с обратной стороны у них есть слой синтетического шумопоглощающего материала. По заявленным данным и испытаниям, уровень шума в салоне снижается примерно на 50%. Звучит смело, поэтому стало интересно проверить все на практике.

Сами подкрылки сделаны из прочного полиэтилена низкого давления, который не боится ни морозов до −50, ни жары до +50 градусов. Материал жесткий, хорошо держит форму и надежно защищает арку от пескоструя. Плюс важный момент — их можно ставить поверх штатных подкрылков, будь они пластиковыми или ворсовыми. В итоге получается двойная защита и дополнительная шумоизоляция без колхозных доработок.

Установка оказалась максимально простой: все отверстия совпадают, крепеж и инструкция есть в комплекте. На один подкрылок у меня ушло около 20 минут, справиться можно самостоятельно, без сервиса.

И уже первая поездка дала понятный эффект. Мужчина ездит на зимней резине, а значит шум — неизбежен. Но после установки гул от колес стал заметно тише, особенно на скорости. По ощущениям — как будто снова пересел на летние шины.

Замеры это подтвердили: до установки в салоне было около 70 дБ при 80 км/ч, после — 65 дБ. Разница вроде бы небольшая на бумаге, но для слуха она ощущается отлично. В машине стало спокойнее и комфортнее, особенно на трассе.

Вывод простой: подкрылки с шумоизоляцией — не маркетинг, а реально рабочее решение, если хочется тишины без полной шумки автомобиля.

Уход за авто — это не только сезонная «скорая помощь», но и стратегическое планирование. «ГлагоL» обращал внимание на зимние лайфхаки с дворниками и омывателями, которые сэкономят нервы в мороз. Но настоящую экономию дает правильный подход к маслу: в современных двигателях нельзя просто доливать, нужно менять полностью, иначе присадки и продукты окисления забьют масляные каналы коленвала.