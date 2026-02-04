Как новые правила экспорта авто из КНР повлияют на РФ

С 1 января 2026 года Китай ввел новые ограничения на экспорт автомобилей. Под запрет фактически попала распространенная схема вывоза новых машин как подержанных - именно она обеспечивала значительную часть поставок в РФ по параллельному импорту. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", как новые правила повлияют на российский авторынок.

"На данный момент мы ждем первую партию автомобилей от наших экспортных партнеров. Мы получили гарантии, что машины придут в срок. Немного затягивается процесс, но не из-за нововведений в законодательную базу КНР, а из-за наступающего Нового года в Китае. На данный момент исходим из того, что изменений в сроках и логистике не будет, все останется по-прежнему. Что касается цены, то она незначительно поднимется, в пределах 15-20 тысяч рублей. Но это не та сумма, которое может изменить решение о покупке автомобиля клиента. Реальная обкатка новых поставок пройдет в конце февраля - начале марта, когда придут первые партии. Поэтому, на сегодня, могу сказать, что мы не видим заградительных проблем в связи с изменением правил вывоза новых автомобилей из Китая", - отметил эксперт.

Ранее, напомним, сообщалось, что около 500 автомобилей марок Nissan, Mazda и Zeekr, которые должны были прибыть в Россию из КНР, задержаны на таможне в Суйфэньхэ из-за новых ограничительных мер Китая.