Как решить вопрос с зарядкой электрокара в многоквартирном доме

При решении вопроса с зарядкой электрического или гибридного автомобиля в жилых комплексах владельцы могут столкнуться с рядом сложностей, связанных с техническими, правовыми и организационными аспектами. "Российская газета" опросила экспертов и выяснила, какие главные проблемы существуют и как их решить.

Проблем с организацией зарядки "зеленого" транспорта в многоквартирных домах на сегодня хватает. Это и отсутствие технической возможности установить зарядные станции, и необходимость согласования с жильцами, и ограничения по мощности электросети, и серьезные требования к пожарной безопасности. До 2023 года действовал фактический запрет на установку зарядных станций в подземных паркингах. Сейчас многие ограничения сняты, но сложности все равно есть.

Но если вы владелец электрокара или гибрида и вам хочется заряжать его прямо у дома или в подземном гараже многоквартирного дома, это вопрос можно решить, считает технический эксперт Алексей Абрамов и тренер по продукту бренда автозапчастей Marshall.

"Самое главное - соблюдать технику безопасности. Установка зарядных станций разрешена в том случае, если корпус выполнен из материалов, не проводящих ток, все используемые цепи имеют защитное отключение, кабели, провода и розетки выдерживают ток не менее 20А, провода и разъемы расположены и закреплены, чтобы избежать повреждений, а кабель рассчитан не менее чем на 10 000 циклов заряда. В дополнение к этому при проектировании необходимо учитывать свод правил СП 256.1325800.2016 - "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". Кроме того, полезно изучить еще и свод правил МЧС СП 506 - он касается пожарной безопасности и требований к установке зарядных станций для электромобилей и гибридов", - рекомендует специалист.

Он также обращает внимание на важный нюанс - зарядные станции разрешено располагать не ниже первого подземного или подвального этажа, и их можно использовать только для электромобилей и гибридов, так как их аккумуляторы не выделяют горючие газы при зарядке.

"Также есть ограничение по площади - если парковка до 1200 м2, тогда не более 10-ти мест могут быть оборудованы зарядными станциями, в противном случае придется уже переоборудовать помещение. На этом квест не заканчивается. Затем вам нужно получить разрешение у ТСЖ или управляющей компании, а, если они не наделены такими полномочиями, то потребуется общее собрание собственников и согласие 2/3 жильцов. После этого нужно подать заявку на присоединение в сетевую организацию, подготовить проект подключения. Для этого лучше обратиться в специализированную организацию, у которой есть допуск СРО. А далее - монтажные работы и ввод в эксплуатацию", - отмечает Абрамов.

Наконец, нужно осознавать, что решить вопрос с зарядкой влетит в копеечку. Тут и затраты на проектирование (от 30 до 150 тысяч рублей), и закупка, и монтаж зарядных станций (от 100 до 500 тысяч рублей за один пост), и обязательная установка систем автоматического пожаротушения.

"Если рассмотреть стоимость всего этого, то, конечно, разброс цифр может быть большим - в зависимости от приобретенного оборудования и ряда других факторов. В среднем цена минимального комплекта оборудования составляет примерно 100 000 рублей, а стоимость проекта может превысить 500 000 рублей", - комментирует Абрамов.

Директор по коммуникациям ГК Атодом и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина, в свою очередь, предостерегает жильцов многоквартирных домов от самоуправства в решении вопроса с зарядкой электротранспорта.

"В соответствии с жилищным законодательством самостоятельное размещение индивидуального зарядного оборудования в многоквартирном доме (включая места общего пользования, подъезды, чердаки, подвалы и придомовую территорию) без согласования с управляющей организацией или ТСЖ недопустимо. Самостоятельная же установка станции быстрой зарядки, например, в подземном паркинге, сопряжена с существенными сложностями. Мощность таких станций значительно превышает возможности типовой бытовой электропроводки в многоквартирном доме. Чтобы установить такое оборудование, сначала нужно проверить, в каком состоянии находятся общие электросети дома. Затем нужно составить план работ, получить разрешение от управляющей компании. После этого монтаж должны провести квалифицированные специалисты. Попытка произвести установку без выполнения перечисленных условий создает риски перегрузки сети, возникновения аварийных ситуаций и влечет за собой административную ответственность", - отмечает эксперт.

Подключение же электромобиля к обычной бытовой розетке в квартирах, расположенных на нижних этажах, также, по словам Уткиной, имеет серьезные ограничения.