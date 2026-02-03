Названы основные причины преждевременного износа мотора

Двигатель — самый дорогой узел машины, что заставляет уделять его состоянию особое внимание. Но многие автовладельцы своими привычками приближают момент поломки, ведущей к капитальному ремонту. «Лента.ру» узнала у специалистов компании E.N.Cars основные причины преждевременного износа мотора.

© Lenta.ru

Распространенной ошибкой автомобилистов является использование неподходящего или низкокачественного топлива. Эксперты отмечают, что заправка бензином с октановым числом ниже рекомендованного производителем, провоцирует детонацию. Это явление представляет собой воспламенение топливно-воздушной смеси, которое вызывает ударные нагрузки. В результате шатунные вкладыши изнашиваются быстрее, растягивается цепь газораспределительного механизма и повреждаются коленчатый и распределительный валы. Систематическое использование неправильного топлива неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту.

Еще одной проблемой эксперты назвали эксперименты с моторными маслами. В 2022 году автовладельцы столкнулись с большим количеством новых продуктов из-за ухода привычных брендов. Последующие пару лет были отмечены всплеском случаев выхода из строя двигателей. Причиной часто становились контрафактные смазочные материалы, представлявшие собой либо низкосортную полусинтетику, либо восстановленное отработанное масло. Также к поломкам приводило использование непроверенных, но активно рекламируемых в интернете составов.

«Надежным» способом вывести мотор из строя специалисты называют его регулярный перегрев. К этому ведет пренебрежение чисткой радиатора, использование воды вместо антифриза в системе охлаждения или несвоевременный ремонт ее компонентов. Среди последствий перегрева специалисты называют деформацию головки блока цилиндров, попадание охлаждающей жидкости в масло и образование эмульсии. Первичные работы по диагностике, включая замену прокладок и технических жидкостей, обойдутся минимум около 20 тысяч рублей. Полный ремонт с заменой поврежденных узлов оценивается в сотни тысяч рублей. При этом профилактическая мойка радиатора стоит в среднем 3000.

Ранее автомобилистам рассказали, в каком случае мотору нужно специальное зимнее масло.