Названы главные схемы мошенников против водителей

Сенатор Шейкин и депутат Немкин назвали главные схемы мошенников против водителей.

Мошеннические схемы, нацеленные на автомобилистов, становятся в России всё более массовыми – об этом говорят данные из Госдумы и Совета Федерации. Количество жалоб от обманутых водителей продолжает расти.

Фальшивые штрафы и звонки «от приставов»

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации Артема Шейкина, чаще всего автовладельцы сталкиваются с поддельными уведомлениями о штрафах.

Артем Шейкин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики:

– Наиболее распространенные схемы – это поддельные уведомления о штрафах: бумажные письма, СМС, электронные письма, QR-коды и PDF-файлы, оформленные под официальные постановления. Такие рассылки участились, особенно в периоды сезонной активности автомобилистов.

Не менее опасны и телефонные звонки, где злоумышленники представляются судебными приставами. Их цель – выудить у человека код для входа в аккаунт на «Госуслугах», чтобы получить доступ к личным данным. Еще одна популярная уловка – фишинговые сообщения о долгах за платные дороги или парковку. Водителю приходит требование срочно погасить задолженность, а ссылка ведёт на фальшивый сайт, где собирают реквизиты банковских карт.

Депутат Госдумы Антон Немкин подтверждает, что схема с несуществующими штрафами остается лидером по числу обращений. Он настаивает на главном правиле: никогда и никому не сообщать коды из СМС, как бы убедительно ни звучал собеседник.

Подставные «помощники» на месте ДТП и фейковые эвакуаторы

Отдельная группа риска, по словам Шейкина, – это мошенники, которые действуют непосредственно после аварии. На место происхождения нередко являются подставные «юристы», предлагающие бесплатную помощь и торопящие подписать документы. В реальности водитель может незаметно передать им право на получение страховой выплаты и остаться без компенсации. Немкин, в свою очередь, обращает внимание на участившиеся случаи с фейковыми эвакуаторами. Под предлогом задержания автомобиля злоумышленники вымогают у владельца деньги.

Вредоносные приложения-ловушки

Особую опасность, по мнению депутата Немкина, представляют мобильные приложения, маскирующиеся под полезные сервисы для автомобилистов – например, под антирадары или навигаторы. Их часто рекламируют в анонимных Telegram-каналах или на пиратских сайтах. С виду программа может работать, но после установки она запрашивает доступ к СМС и банковским приложениям. Это позволяет мошенникам перехватывать коды подтверждения и похищать деньги, а иногда – даже оформлять на имя владельца телефона микрозаймы.

Как планируют бороться с обманом

В качестве системного решения Шейкин упоминает создаваемую правительством ГИС «Антифрод» – единый механизм для взаимодействия банков, операторов связи и госорганов. Ожидается, что система начнет работать в марте 2026 года и поможет оперативно блокировать подозрительные номера и каналы связи. Немкин советует водителям быть предельно внимательными: устанавливать приложения только из официальных магазинов, проверять отзывы и с подозрением относиться к обещаниям эксклюзивных функций. Ключевое – контролировать разрешения, которые запрашивает программа, и не давать доступ к данным, не связанным с ее работой. Вообще, любое давление или требование срочных действий – почти всегда признак обмана. Спокойная проверка информации остаётся лучшей защитой.

