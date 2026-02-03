Названы десять самых надежных моделей Toyota

Составлен топ-10 самых надежных автомобилей Toyota. Рейтинг составил портал Topspeed.com. Модели из списка были тщательно исследованы, получена максимально точная информация об их надежности на момент публикации. Автомобили оценены по 100-бальной шкале.

© Motor.ru

На первом месте оказался седан Toyota Avalon 2021 года, который заработал за надежность 92 балла из 100 возможных.

Второе место занимает Toyota Corolla 2019 года с оценкой 92 балла из 100. Третье место у Toyota Camry 2014 года — 92 из 100.

Далее следуют Toyota 4Runner 2021 года (88 баллов), Toyota RAV4 2018 года (88 баллов), Toyota Tundra 2013 года (88 баллов), Toyota Tacoma 2021 года (87 баллов), Toyota Corolla Cross 2022 года (86 баллов), Toyota Highlander 2020 года (86 баллов) и Toyota Prius 2018 года (86 баллов).

