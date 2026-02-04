Названы самые ненужные китайские кроссоверы в России

No Limits перечислил 20 китайских кроссоверов, которым не грозит спрос в России. Согласно статистике регистраций новых автомобилей за 2025 год, ряд моделей китайских брендов поставлены на учет в России в одном экземпляре. Это Haval Shenshou, а также Jetour Shanhai L6 и Shanhai L7. Всего в список непопулярных китайских кроссоверов, число регистраций которых не превышает 90 экземпляров, вошли 20 моделей.

Согласно статистике от «Автостат Инфо» и «АСМ Холдинг», антилидерами рейтинга 2025 года с рекордно низким результатом в одну поставленную на учет единицу стали сразу три модели: Haval Shenshou, Jetour Shanhai L6 и Jetour Shanhai L7. Крайне малое количество покупателей нашлось также для Chery Fulwin T10 и Exeed Sterra ET: за год было зарегистрировано по два автомобиля этих моделей.

С результатом от трех до 10 поставленных на учет в России экземпляров закончили 2025 год автомобили Chery Fulwin T9, Exeed TX, Deepal S5, Geely Galaxy E8, Geely Galaxy A7, а также Haval Big Dog и Geely Galaxy L6.

В нижней части списка востребованных в России, с результатом от 16 до 88 машин, оказались GAC Aion Y, Deepal S9, Haval Dagou, Chery Explore 06, Geely Galaxy E5, Li Auto L8, Geely Galaxy M9, Changan Uni-Z.

Для сравнения: лидеры продаж среди китайского сегмента в том же году регистрировались десятками тысяч раз, что делает разрыв между лидерами и аутсайдерами поистине колоссальным. При этом часть моделей с низкими показателями фигурируют в рейтинге под оригинальными китайскими названиями, в то время, как их локализованные версии успешно продаются в России.