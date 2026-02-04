Опубликован отчет с тест-драйва нового фургона Foton View.

© За рулем

Китайский производитель коммерческого транспорта до недавних пор огорчал пробелом в своем модельном ряду между пикапами Tunland и крупным, размером с ГАЗель, фургоном Toano. Теперь на рынок выходит более компактный фургончик View.

Foton относит его к комтрансу так называемой последней мили – нацелен преимущественно на городские перевозки. К целевой аудитории относят курьерские службы, частных предпринимателей, ремонтные бригады, строителей…

Конструктив

Выглядит View современно и даже симпатично. Передняя часть чем-то напоминает оформление кроссоверов Omoda.

Привод – задний. Подвеска традиционна для такого транспорта из Китая: спереди стойки McPherson, сзади – балка с рессорами. На всех колесах используются дисковые тормоза.

Турбодизель 2.0 демонстрирует неплохие характеристики: 159 л. с. и 377 Н·м. Двигатель отвечает пятому экологическому классу. В нем используется сажевый фильтр и впрыск мочевины, но в ближайшем будущем от последнего откажутся.

Первое время View будет предлагаться с 6-ступенчатой механикой, но позднее обещают и 8-ступенчатый автомат.

Куда грузить

Вариант колесной базы и длины кузова пока только один (3510 и 5490 мм соответственно), но есть возможность выбрать высоту крыши: 1990 или 2195 мм. Затем обещают расширить гамму удлиненной версией, а также пассажирским исполнением. Однако полная масса в любом случае останется в пределах 2,5 либо 3,5 т (в зависимости от модификации).

У кузова только одна боковая сдвижная дверь – справа. Задние двери распашные. Угол открытия створок можно фиксировать на 90/189/247 градусах. Погрузочная высота – всего 700 мм, что облегчает работу с тяжелыми грузами.

Объем грузового отсека – достойные 6,8/7,9 м³. На прикрытом композитным материалом полу рассредоточено восемь такелажных петель. А вот подсветки не обнаружилось, что странно.

Рабочая зона

На водительском месте – почти легковая обстановка. Приятный современный дизайн, продуманная эргономика. Руль регулируется в двух плоскостях, сиденье с откидным подлокотником – в трех. Обзорность хороша – спасибо двухсоставным боковым зеркалам и системе кругового обзора (опция).

В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, система бесключевого доступа и запуска двигателя, задний парктроник.

За доплату можно добавить медиасистему с 12‑дюймовым тачскрином, функцию предупреждения о фронтальном столкновении и выезде с занимаемой полосы движения, а также зимний пакет: обогрев ветрового стекла, зеркал заднего вида и водительского сиденья.

Виды на урожай

Цены уже объявлены. За базовый фургон просят 3 млн. Версия с высокой крышей на 250 тысяч дороже. Плюс-минус на уровне Соболя и другого китайского фургона по имени Avior G10. Так что планы занять трехпроцентную долю в сегменте вполне достижимы.

К тому же, помимо вполне адекватной цены, в пользу Фотона выступают и другие факторы: дилерская сеть из 50 салонов по всей стране, центральный склад запчастей, помощь на дорогах 24/7. Ну и главный козырь – продолжительная гарантия: 3 года без ограничения пробега. Для китайского комтранса это весьма привлекательное предложение.

* В скобках – данные для версии с высокой крышей.