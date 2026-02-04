Утилизационный сбор 2026: как заставить его работать на покупателей авто

Эксперт «За рулем» предложил способ сделать автомобили доступнее через утильсбор.

Во Владивостоке и Новосибирске прошли митинги против повышения утильсбора, а также отмены льготного утильсбора для машин с моторами мощностью свыше 160 л. с., ввозимых физлицами для личного пользования.

Про утилизацию как таковую давно никто не вспоминает: по Бюджетному кодексу утильсбор – это неналоговый доход федерального бюджета. Мнение властей известно: важно поддерживать отечественный автопром.

Доходы и расходы

За три года на поддержку автопрома из госбюджета выделили 260 млрд рублей. Госпрограммы стимулирования спроса, субсидирование разработок, программы Фонда развития промышленности и другое. Сообщают, что три четверти этой суммы – поступления от утилизационного сбора.

Между тем, в 2024 году собрали 1,1 трлн рублей (из них 400 млрд – с произведенных в РФ автомобилей). Ожидалось, что в 2025‑м соберут 2 трлн, получилось опять около 1,1 трлн – поскольку просели продажи автомобилей.

План на 2026 год – около 2,6 трлн рублей. Из них 966,4 млрд рублей планируют вернуть российским предприятиям в форме компенсаций за собранный утильсбор (размер компенсации зависит от уровня локализации). Еще около 40 млрд – возмещение банкам и лизинговым компаниям потерь от льготных кредитов‑лизингов.

Всё остальное остается в бюджете.

Много ли это?

Получается, что в розничной цене бюджетного седана Changan Alsvin утильсбор (800 тыс. рублей) составляет 44%. А в цене кроссовера Geely Monjaro, за который при ввозе по параллельному импорту просят минимум 3,6 млн, доля утильсбора (1 010 400 рублей) значительно меньше – 28%. Что стимулируем?

Меры поддержки

Главная мера – утильсбор. В нынешнем виде он побуждает вообще не покупать машины, собранные не в России. И не ввозить автомобили с пробегом.

Есть госпрограмма льготного кредитования, на нее в 2026 году выделено 37,2 млрд рублей. Однако получить льготный кредит (а не скидку при покупке за полную сумму) могут только некоторые категории граждан и только на некоторые модели машин – например, бензиновые должны быть не дороже 2 млн рублей.

Тут тоже есть вопросы: почему при покупке электрического Voyah Free за 5–6 млн рублей можно сэкономить 925 000 рублей, а при покупке Лады Гранты – от силы тысяч двести? Это мы кого поддерживаем? Липецкий завод «Моторинвест» производит премиальные машины Voyah со сваркой и окраской – но получается, что богатого покупателя мы поддерживаем сильнее.

Еще один рычаг заработает 1 марта: в такси смогут регистрироваться только машины из списка Минпромторга, суть производимые в России при достаточном уровне локализации. Нет сомнений, что чуть позже аналогичные ограничения придут и в каршеринг.

Альтернативные решения

Беспокоит не сам утильсбор, а растущая цена автомобилей, ну а за ценой новых автоматически подтягиваются подержанные. Не дорожают только машины старше 20 лет. А еще волнует то, что вся поддержка автопрома оплачивается автовладельцами.

Может быть, так и должно быть. Но вот результаты: за 2026 год продажи всех новых машин упали на 15%, а продажи АВТОВАЗа – на 24%, «Москвича» – на 32%, УАЗа – на 34%. Как поможет им дальнейшее запланированное повышение утильсбора, если уже состоявшееся вовсе не заставило россиян покупать российское, а скорее наоборот?

Если нужна именно поддержка автопрома, пора придумать что-то другое. Скажем, покупателям иномарок дороже 3 млн делать скидку в размере утильсбора, если они одновременно покупают отечественный автомобиль.

Напоминает времена, когда салями продавали в наборе с морской капустой? Тогда другой вариант: владельцам машин российского производства – платные парковки бесплатно. А может, и платные дороги тоже. Или еще проще: скидка в размере утильсбора покупателям автомобилей российского производства – безо всяких кредитов, чтобы не кормить банки.

Просто же поднимать налогами и сборами цены – путь явно не лучший.