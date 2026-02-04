Эксперт назвал недостатки установки газового оборудования в авто

Заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК "Автодом" Роман Тимашов озвучил ключевые недостатки владения автомобилем с газобаллонным оборудованием (ГБО). По его словам, в процессе эксплуатации эти минусы могут перевесить в очевидные плюсы.

"Главный недостаток ГБО - его стоимость. Сейчас газ дешевле бензина в два раза, но, чтобы окупить установку, необходимо проехать на данном виде топлива около 30 тысяч километров. Для кого-то это три месяца, для кого-то - три года", - отметил Тимашов в беседе с Motor.ru.

Помимо прочего, установка массивного баллона занимает ценное место в багажнике или уменьшает клиренс при монтаже под днищем, что ухудшает проходимость. Эксперт предупреждает, что дополнительная масса в десятки килограммов влияет на поведение автомобиля на дороге.

Для обслуживания и ремонта ГБО требуются узкоспециализированные сервисные центры, сеть которых развита не так широко, как обычных СТО. Это может стать проблемой в дальних поездках или при срочной необходимости ремонта. Если автомобиль новый и находится на гарантии, вопрос о сохранении гарантии после установки оборудования остается открытым. Кроме того, проведение работ по монтажу оборудования в кустарных СТО может обернуться серьезными проблемами и даже стать причиной пожара или взрыва в машине.

Стоит учитывать, что даже новейшие системы ГБО могут снижать производительность мотора. Это проявляется в виде умеренного, но заметного падения мощности на высоких оборотах, а также может негативно сказаться на сроке службы форсированных силовых агрегатов.

Резюмируя, важно подчеркнуть, что решение об установке ГБО требует взвешенного подхода. Экономия на топливе может обернуться скрытыми издержками: потерей в динамике и управляемости, сложностями с обслуживанием, рисками для гарантии и вопросами долговечности двигателя.

