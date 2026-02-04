Возврат бракованного авто по новым правилам: что поменялось с 1 февраля

Адвокат Титов рассказал, что выплаты за автомобиль больше не привязаны к цене новой модели.

С 1 февраля начали действовать поправки в закон о защите прав потребителей, которые затрагивают порядок возврата технически сложных товаров с недостатками. Изменения касаются не только смартфонов, ноутбуков и бытовой техники, но и транспорта – легковых автомобилей, мотоциклов, скутеров, тракторов и другой подобной техники.

Главная новость – размер компенсации при возврате теперь не зависит от стоимости нового аналога. При расчёте выплаты учитываются реальные параметры конкретного автомобиля: пробег, год выпуска и степень износа.

Раньше покупатель мог рассчитывать на сумму, близкую к цене нового такого же автомобиля. Теперь этот механизм больше не работает. Как объяснил адвокат Владимир Титов, потребитель вправе требовать только разницу между суммой, заплаченной при покупке, и рыночной стоимостью аналогичного автомобиля с тем же годом выпуска и сопоставимым пробегом.

– Теперь при расчёте суммы возврата больше не ориентируются на цену нового товара в магазине. Даже если техника и подорожала, будет учитываться износ. Значит, данная вещь, состояние её и год выпуска также не будет учитываться, – подчеркнул эксперт.

Иными словами, рост цен и инфляция больше не влияют на размер компенсации при возврате автомобиля. Об этом пишет "Радио 1".