Зачем отогревать аккумулятор авто и как это делать?

Эксперт «За рулем» подсказал, как быстро оживить АКБ в мороз без подзарядки.

© За рулем

Намороженный аккумулятор не способен отдать большой пусковой ток. Дело в том, что с понижением температуры скорость химических реакций уменьшается. Электролит становится вязким, и токоотдача падает.

При этом двигатель с замерзшим и загустевшим моторным маслом требует большей мощности от стартера, чтобы провернуть коленчатый вал с необходимой для запуска скоростью.

Пока АКБ сравнительно «свежая», хорошо заряжена, а морозы не очень сильные, двигатель обязан пускаться. Но если заряд батареи не полный, что бывает при частых коротких поездках, батарея немолодая и масло в двигателе неправильной вязкости, то пуск не состоится.

Способ разогрева батареи с помощью зажженных ненадолго фар не помогает и даже вреден. Если мотор не пускается от «слабости» батареи, можно достаточно быстро реанимировать ее. Для этого АКБ нужно снять с автомобиля, отнести домой и разместить в тазу с очень горячей водой.

Опасности – никакой. Летом в жару под капотом бывает и +80°С, и +90°С. Конечно, крайние банки батареи будут греться быстрее, чем вторая, третья, четвертая и пятая. Но, тем не менее, минут через 40 АКБ буквально оживет и, скорее всего, пустит исправный мотор.

Если батарею раздуло из-за замерзания электролита, греть ее бесполезно. Поможет только замена.