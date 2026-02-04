Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

При сильных морозах хранить документы в машине опасно. Забрать нужные бумаги из салона при низких температурах призвал российских водителей кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, пишет Life.ru.

По словам эксперта, документы могут испортиться — на сильно охлажденной бумаге образуется конденсат из-за влажности от дыхания человека, который сел в салон. В результате они намокают и приходят в негодность.

Дорохов также посоветовал хранить бумажные документы в непромокаемой обложке, чтобы защитить их от влаги в любое время года.

«Особенно если документы без обложки и если будут намокать регулярно, они испортятся от влаги, это точно. Печати растекутся, шрифт, может, и не уплывет, а подписи ручкой — легко. И сама бумага станет влажной, помятой и непригодной для использования», — заключил химик.

