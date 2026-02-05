Шайба преткновения: чем грозит экономия на простой детали при замене масла

Желание сэкономить на обслуживании подержанного автомобиля, где список необходимых процедур заметно длиннее, чем у нового, нередко приводит к обратному результату - сэкономил рубль, а потерял десять.

© Российская Газета

Даже самая маленькая и незначительная деталь может стать причиной серьезных затрат на ремонт. Речь идет о сливной шайбе, которая стоит меньше 100 рублей. Однако ее отсутствие или использование старой может привести к неприятным последствиям.

Замена моторного масла - одна из самых распространенных процедур, которые владельцы автомобилей проводят самостоятельно. Это не требует особых навыков, но, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы.

На многих марках и моделях при проведении данной процедуры требуется новая шайба сливного отверстия в поддоне. Эта маленькая, но важная деталь мнется при затягивании болта, предотвращая даже минимальную возможность утечки.

Стоимость шайбы - дешевле стакана кофе, но ее часто игнорируют, используя старую или вовсе закручивая болт без шайбы, надеясь на русское авось, что в свою очередь влечет за собой неприятности.

Одним из последствий такой экономии может быть утечка масла. Водитель, заметив снижение уровня по щупу или лужи под автомобилем, начинает паниковать, представляя себе самые худшие сценарии. Но даже если не доводить до крайности, поездка на СТО, замена масла, установка шайбы и долив жидкости - это тоже немалые затраты.

Эксперты портала "Автовзгляд" настоятельно рекомендуют не забывать о важности использования шайбы. Гайка - это не просто пробка, она также предупреждает перетяжку болта. Если он будет затянут слишком сильно, это может привести к трещине в поддоне картера и, как следствие, к его замене. Ремонт поддона обойдется в несколько тысяч рублей, а замена всего узла - более десяти тысяч.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит новому автомобилю мойка на морозе.