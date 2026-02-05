Водителям объяснили значение значков на этикетках моторных масел

Россиянам объяснили значение значков на этикетках моторных масел. Производители моторных масел зачастую сообщают, что их технические жидкости соответствуют допускам автоконцернов и современным мировым стандартам вроде API SQ (требования к маслам Американского института нефти). О чём именно говорит это утверждение и действительно ли подобные заявления соответствуют действительности, в беседе с RG.RU объяснил глава отдела технического маркетинга марки масел Tokoyama Александр Сосновский.

«Если коротко, то "соответствует стандартам" — это заявление производителя, подкреплённое его же собственными исследованиями, а "официально одобрено или лицензировано" — результат принятой процедуры сертификации с внешним контролем. В первом случае компания говорит: "мы разработали масло так, чтобы оно укладывалось в требования конкретной категории", но нигде его не регистрировали и не оформляли», — пояснил эксперт.

Во втором же случае жидкость проходит полный цикл испытаний и регистрируется в базе, после чего производитель получает право наносить на канистру фирменный знак. После этого компании придётся регулярно подтверждать лицензию и, в случае отклонений, её можно лишиться. Таким образом, сертификат, такой как API — это международный знак качества, а не только красивая картинка.

Впрочем, и без этого масло может быть качественным и не уступать по своим свойствам и характеристикам лицензированным аналогам. При этом оно может быть заметно доступнее хотя бы потому, что производитель экономит на взносах.

Аналогичная ситуация с допусками производителей, то есть ОЕМ-одобрением. Это официальные тесты автозаводом на реальных двигателях с выдачей сертификата.