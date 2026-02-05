Чем грозит «выгодная» покупка автомобиля за рубежом

Невнимательность и согласие на сомнительные условия от подозрительных компаний, предлагающих «выгодную» покупку машины за границей, могут обернуться не только финансовыми потерями, перерасчетом со стороны таможни и изъятием автомобиля. В некоторых случаях подобная неосмотрительность грозит привлечением к уголовной ответственности, заявила Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

© Lenta.ru

В настоящее время на рынке появилось множество компаний-посредников, рекламирующих «экономически привлекательные» условия приобретения автомобиля. По словам эксперта, часть таких предложений не соответствует законодательству и создает большие риски для покупателя.

Проблема кроется в умышленном указании заниженной стоимости для таможни или применении так называемых «серых» методов растаможивания на территории других государств.

«Это создает прямую угрозу того, что впоследствии таможня доначислит платежи, а автомобиль будет арестован», — предупреждает специалист.

Капустина подчеркнула, что до подписания соглашения с посреднической фирмой, нужно изучить ее историю в реестре юридических лиц, ознакомиться с отзывами клиентов во всех открытых источниках и запросить подтверждающие документы по ранее проведенным контрактам. Добросовестная компания всегда предоставляет детальный и прозрачный расчет всех издержек, который в обязательном порядке включается в текст договора, отметила она.

Главными гарантиями законного и выгодного ввоза автомобиля профессор назвала сотрудничество с аккредитованным таможенным представителем, применение аккредитивной формы расчетов при совершении покупки и получение на руки всех оригиналов сопроводительных бумаг до перечисления полной суммы.

Ранее владельцы кроссоверов популярного в России китайского бренда пожаловались на неожиданные проблемы с машинами.