Химик объяснил, почему опасно оставлять документы в машине

Химик объяснил, чем грозит хранение документов в машине зимой. Зимой, особенно если на улице сильный мороз, оставлять документы на автомобиль в салоне может быть опасно, так как они могут прийти в негодность. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По мнению учёного, если оставить бумаги в салоне и они замёрзнут, а потом появится человек и от его дыхания образуется влажность, то на документах образуется конденсат. В итоге они намокнут и могут испортиться.

«Документы в машине сильно охлаждаются, а когда человек садится в машину, то там повышается влажность за счёт дыхания. И влага начинает конденсироваться на холодных поверхностях — на окнах изморозь (они более холодные), а на документах — роса (влага). Вот они и намокают», — пояснил химик.

Он также отметил, что влажность и конденсат могут образоваться если температура упадёт ниже «точки росы», которая зависит от влажности, а столкнуться с этой проблемой можно не только зимой, но и летом.

Тем не менее, в холодное время года конденсат будет образовываться чаще и даже при минимальной влажности воздуха. Если документы будут регулярно подвергаться воздействию влаги, они придут в негодность.

«Особенно если документы без обложки и если будут намокать регулярно, они испортятся от влаги, это точно. Печати растекутся, шрифт, может, и не уплывёт, а подписи ручкой — легко. И сама бумага станет влажной, помятой и непригодной для использования», — заключил Дорохов.

Как повлияет на документы наличие печки в автомобиле, которая включается вместе с двигателем, доцент не уточнил.

