Названы самые ресурсные современные BMW с пробегом

В мире существует стереотип, что немецкие автомобили, особенно BMW, не всегда отличаются высокой надежностью. Однако, как показывает практика, это далеко не всегда так.

Если вы не хотите тратить целое состояние на новую машину, существует множество подержанных BMW, которые стоят вменяемых денег, но при этом отличаются высокой надежностью. От юркого маленького родстера Z4 до величественного полноразмерного седана 7-й серии - выбор огромен.

Портал Topspeed.com провел исследование и составил топ-10 лучших моделей XXI века по их надежности.

Лидером рейтинга стал BMW 4 Series 2017 года, получивший 90 баллов из 100 возможных. Владельцы отмечают отсутствие проблем с системой охлаждения и других распространенных поломок. Хотя некоторые сообщают о неисправностях датчика положения коленчатого вала, они встречаются не так часто.

Второе место досталось BMW 1 Series 2013 года с оценкой 89 баллов. Частые проблемы включают выход из строя топливного насоса высокого давления (HPFP) в турбированных машинах, поломку механизма ГРМ и утечки охлаждающей жидкости.

Третью строчку занял BMW 2 Series 2020 года с оценкой 88 баллов. Основные проблемы связаны с водяными насосами и утечками масла.

Далее в списке следуют BMW 5 Series 2016 года (88 баллов), BMW X3 2017 года (86 баллов), BMW Z4 2007 года (85 баллов), BMW X5 2018 года (84 балла), BMW 7 Series 2011 года (84 балла), BMW 3 Series 2016 года (83 балла) и BMW i3 2017 года (83 балла).

