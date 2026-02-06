Нотариусы рассказали, как правильно купить машину с рук

В Федеральной нотариальной палате РФ рассказали "РГ", какие подводные камни могут ждать граждан при покупке автомобиля с рук. И такие камни вовсе не связаны с изношенной подвеской или уставшим двигателем. С этим как раз можно справиться. Самые опасные сегодня для покупателя авто подводные камни - юридические.

© Российская Газета

"Есть целый ряд причин, по которым у владельца машины может быть ограничено право распоряжаться этим имуществом, - рассказывают представители нотариата. - Например, если автомобиль арестован судебными приставами за долги или если его собственник признан судом недееспособным или банкротом. Сделка с таким продавцом может быть признана судом недействительной".

Еще один момент: если машина была приобретена продавцом в браке, то она является совместной собственностью супругов.

"Следовательно, для продажи этого имущества совладельцу нужно получить согласие второй половины. Если этого не сделать, в дальнейшем муж или жена продавца смогут оспорить сделку в судебном порядке", - рассказывают в нотариате.

Таким образом, правильный вопрос покупателя к продавцу машины отнюдь не "доедет то колесо, если случилось в Москву или не доедет?". В первую очередь надо поинтересоваться: женат ли он. Если ответ: "Да", то спросить, как смотрит его жена на предстоящую сделку. И не просто спросить, а потребовать принести официальную бумагу от жены с согласием на продажу.

"Еще важно убедиться, не находится ли автомобиль в залоге. Чаще под таким обременением оказывается автотранспорт на вторичном рынке, но и в салонах такое встречается", - поясняют нотариусы.

Иными словами, машина, может быть не арестована, а ее хозяин нисколько не банкрот и вполне дееспособен. Но на самой машине висят долги. Образно говоря, хозяин взял у кого-то деньги и поклялся своим автомобилем, что вернет. Если же с расплатой возникнут проблемы, то придется отдать авто. В былые годы от этого пострадало немало добросовестных покупателей: не успевали они сесть за руль покупки, как к ним приходили суровые люди из банка и забирали ее.

Сегодня покупатель защищен: если наведет справки в базе данных нотариата. "Проверить машину на предмет залога можно круглосуточно и совершенно бесплатно с помощью реестра уведомлений о залоге движимого имущества на портале ФНП. Для этого нужно ввести данные о машине - VIN- либо PIN-код, номер шасси или кузова. Также возможна проверка по ФИО продавца", - напоминают в нотариате.

Еще один серьезный риск - приобрести автомобиль у так называемого "ведомого" продавца, которого сумели околдовать мошенники. Обращение к нотариусу может, в целом, защитить покупателя автомобиля.