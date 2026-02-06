Почему батарея машины зимой не заряжается?

Эксперт «За рулем» объяснил, что делает с аккумулятором автомобиля мороз.

Батарея при температуре -30°С практически не принимает заряд. Генератор трудится, выдавая более 14 В, а ледяная батарея, и заряженная, и разряженная, берет ток на уровне незначительных 1-2 А. Таким током батарею не зарядишь.

Дело в низкой подвижности замерзшего и загустевшего электролита. Чтобы зарядить батарею, ее надо согреть. Если она находится в идеально теплоизолированном коробе, то проходящий ток постепенно нагреет АКБ.

В реальных условиях эксплуатации хуже всего дела обстоят с аккумуляторами небольших развозных грузовичков, где АКБ часто висит за кабиной под кузовом. Немного лучше, если батарея находится в багажнике, куда рано или поздно тепло из салона все-таки доберется. И совсем хорошо, если батарея стоит под капотом. Там она прогреется от тепла мотора.

Когда АКБ находится под капотом, в наших силах ускорить ее прогрев. Можно накрыть моторный отсек сверху автоодеялом, а решетку радиатора закрыть чехлом или, в крайнем случае, картонкой. С такой теплоизоляцией батарея гораздо быстрее отогреется от тепла мотора и начнет нормально принимать заряд от генератора.