Названы самые главные проблемы Skoda Octavia 1Z

Skoda Octavia второго поколения выпускалась с 2004 по 2013 годы, поэтому автомобиль попадает в самую массовую категорию авто с пробегом на российском рынке - напомним, средний возраст машин составляет 17 лет. Но стоит ли покупка "Октавии" предстоящих вложений или лучше рассмотреть альтернативные варианты - о своем опыте владения моделью рассказали россияне.

В отзывах, изученных сайтом "Лента.ру", часть владельцев положительно оценивает автомобиль за просторный салон, вместительный багажник и практичность, однако многие пользователи указывают на технические проблемы, проявляющиеся после окончания гарантийного срока.

Среди наиболее частых жалоб - повышенный расход масла двигателями, неисправности роботизированной коробки передач DSG, а также сбои электрооборудования.

Некоторые автомобилисты сообщают о выходе из строя стеклоподъемников, приводов зеркал и блоков управления парктроником из-за окисления проводки. Также отмечались поломки тяги впускного коллектора и датчиков безопасности.

По словам владельцев, расход масла в отдельных случаях достигал нескольких литров на 15 тысяч километров пробега.

Отдельные пользователи указали на необходимость замены сцепления, маховика и гидроблока коробки передач DSG, а также на повторяющиеся проблемы с цепью газораспределительного механизма.

Кроме того, владельцы жалуются на медленный прогрев зимой и протечки воды в багажное отделение.

Среди других недостатков называются слабое лакокрасочное покрытие, склонность кузова к появлению сколов и коррозии, а также особенности управляемости версии с увеличенным дорожным просветом.

При этом часть водителей отмечает, что после доработок подвески и обновления программного обеспечения рулевого управления поведение автомобиля на дороге становится более стабильным.

"РГ" изучила предложения на вторичном рынке: в среднем продающиеся Skoda Octavia второго поколения имеют пробег от 220 тысяч километров. Купить автомобили можно в кузове типа лифтбек или универсал по ценам от 350 000 до 1 300 000 рублей.