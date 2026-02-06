Сколько нужно прогревать машину в сильный мороз

В ряде регионов России наблюдаются сильные морозы. Автоэксперт, владелец транспортной компании Вадим Казбекович рассказал «ФедералПресс», сколько нужно прогревать авто в холодную погоду.

«Как грузовой так легковой автомобиль нужно прогревать в мороз. И правильный прогрев – это не просто прихоть, а необходимость для долгой жизни вашего автомобиля. Особенно это касается грузовых машин, где от работоспособности техники зависит безопасность и прибыль», – пояснил специалист.

По его словам, по регламентам время прогрева зависит от температуры на улице. До минус 10°C: достаточно 5-7 минут прогрева. От минус 10°C до минус 20°C: требуется 10-12 минут. От минус 20°C минус 30°C: необходимо 15-20 минут. Если температура на улице ниже минус 30°C, то прогрев должен быть не менее 20-25 минут.

Также Казбекович рассказал, как правильно прогревать автомобиль. На первом этапе нужно запустить двигатель и дать поработать на холостых оборотах. На вором этапе – включить печку на минимальный режим. На третьем этапе – после достижения рабочей температуры начать движение. Если пренебрегать этими рекомендациями, то это может привести к износу двигателя, повышенному расходу топлива и повреждению деталей силовой установки.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова