Эксперт назвал пять авто, которые мало востребованы на вторичном рынке

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов рассказал, какие машины с пробегом пользуются минимальным спросом на вторичном рынке. Список публикует «Российская газета».

© Газета.Ru

По мнению эксперта, наименьшим спросом у потенциальных покупателей пользуются модели марок Fiat, Acura, Lifan, Saab и Ravon.

При покупке подержанного автомобиля самый большой риск — это не внешний вид машины, а ее история и техническое состояние, которые не всегда заметны с первого взгляда.

Многие покупатели совершают одну и ту же ошибку: оценивают автомобиль по кузову и салону и упускают из виду ключевые технические параметры, рассказал «Газете.Ru» Андрей Ермаков — эксперт по управлению транспортными проектами в компании «Тендер».

Ранее были названы китайские авто, которые нельзя покупать подержанными.