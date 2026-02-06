Заправка с градусом: что ждет российские машины на «спиртовом» бензине

Эксперты: переход на «спиртовой» бензин в РФ – это адаптация к мировой практике.

Россия готовится установить допустимую долю этанола в бензине до 10%, следуя мировому тренду, но с национальными особенностями.

В мире топливо с добавкой спирта уже стало привычным, отмечают эксперты издания Pravda.Ru. В Бразилии десятилетиями используют смесь Е85, а в США и Европе стандартом стал бензин Е5-Е10 с 5-10% этанола. Россия долго отставала из-за невыгодных акцизов, но теперь Госдума готовит изменения: акциз на технический спирт для нефтепереработки обнулят, что откроет путь для топлива с 10% этанола (Е10), в первую очередь для АИ-92.

Этот шаг преследует сразу несколько целей: снизить риски дефицита топлива, поддержать сельхозпроизводителей, которые будут поставлять зерно и свеклу для производства этанола, и улучшить экологические показатели. У водителей возникает вопрос – как новая смесь повлияет на их автомобили?

Главный плюс Е10 – высокое октановое число, улучшающее работу двигателей с высокой степенью сжатия. Этанол содержит кислород, способствуя более полному и чистому сгоранию смеси, а также работает как очиститель для топливной системы. Однако есть и минусы. Спирт гигроскопичен и может притягивать воду, что грозит коррозией металлических деталей и разрушением старых резиновых уплотнителей. Кроме того, энергоемкость такого топлива немного ниже, что способно привести к незначительному росту расхода.

Опыт США, где бензин Е10 используется повсеместно с конца 1980-х, показывает, что для современных автомобилей это безопасно. Все машины, выпущенные в последние десятилетия, проходят испытания на совместимость. Производители вроде ВАЗ и УАЗ также недавно заявили, что их нынешние модели готовы к 10-процентной добавке. Владельцам же старых автомобилей, особенно выпущенных до 2000-х годов, стоит проявить осторожность: их топливные системы могут быть не рассчитаны на подобные смеси.

Таким образом, переход на «спиртовой» бензин в России - это не техническая революция, а адаптация к общемировой практике. Для большинства современных авто он пройдет незаметно, но потребует внимания от водителей ретро-машин и специальной техники.