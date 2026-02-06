Можно ли отказаться от проблемной машины в наследство

Нотариус объяснил, чем грозит отказ от получения в наследство проблемной машины. При вступлении в наследство нередко родственники получают автомобили. Однако вместе с транспортным средством нагрузку в виде кредитов, штрафов и других долгов. Причём эксперты отмечают, что в последнее время подобные ситуации встречаются всё чаще. Нотариус Анна Тимофеева в беседе с порталом 110km.ru объяснил россиянам, можно ли отказаться от проблемной машины.

© Quto.ru

По словам эксперта, отказаться от такого автомобиля можно, но есть нюанс: всё наследство идёт «пакетом», то есть отказаться только от его части невозможно. Иными словами, если родственник оставил после себя не только машину с кучей долгов, но также недвижимость, банковские счета или ценные бумаги, то придётся выбирать по принципу «всё или ничего».

«Такой подход может поставить наследника в сложное положение. С одной стороны, есть шанс получить ценное имущество, с другой — риск оказаться должником по кредиту или штрафам, которые могут значительно превышать стоимость самого автомобиля. Особенно это актуально, если речь идёт о кредитных авто, где остаток по займу может быть весьма внушительным, а штрафы за нарушения ПДД копились годами», — пояснила Тимофеева.

Она рекомендует гражданам тщательно проанализировать состав наследства и оценить все возможные риски, так как в ряде случаев сумма долгов может быть не настолько критичной на фоне стоимости других активов.

Нотариус также напомнила, что если наследник всё же решает принять имущество, то ему переходят и долговые обязательства. Таким образом, придётся выплачивать кредит и оплачивать накопившиеся штрафы, иначе возникнут проблемы с регистрацией транспортного средства, его эксплуатацией и продажей.

«Вопрос о принятии или отказе от наследства с автомобилем, обременённым долгами, требует взвешенного подхода. Не стоит принимать решение на эмоциях или в спешке. Лучше заранее проконсультироваться со специалистом, чтобы не оказаться в ситуации, когда вместе с машиной достаётся и целый ворох проблем, от которых уже не получится просто отказаться», — заключила эксперт.

